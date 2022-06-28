Нефть Brent подорожала до $116,6 за баррель

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются утром во вторник после уверенного роста накануне.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени составляет $116,6 за баррель, что на $1,51 (1,31%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $1,97 (1,7%), до $115,09 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $110,82 за баррель, что на $1,25 (1,14%) больше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка накануне стоимость этих контрактов выросла на $1,95 (1,8%), до $109,57 за баррель.

Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами сокращения предложения энергоресурсов. В понедельник СМИ сообщали, что поставки нефти из Ливии могут продолжить сокращаться из-за ухудшающегося политического кризиса в стране, а нефтедобыча в Эквадоре может оказаться под угрозой из-за антиправительственных протестов.

Между тем перспективы увеличения поставок из ключевых нефтедобывающих стран, ОАЭ и Саудовской Аравии, остаются ограниченными. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита G7 в Германии сообщил президенту США Джо Байдену, что текущий уровень нефтедобычи в ОАЭ и Саудовской Аравии находится почти на максимуме. Макрон сослался на разговор с главой ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном.

"Структурный дефицит сохраняется. Для того, чтобы цены на нефть перешли к значительному и постоянному снижению, необходимо, чтобы на рынке появилось больше баррелей", - считает аналитик SPI Asset Management Стефан Иннес.

Теперь рынок сосредоточит свое внимание на встрече представителей ОПЕК+, которая состоится в четверг. Как ожидается, страны альянса продолжат придерживаться прежнего плана увеличения добычи.