Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips и индексов на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и подорожавшей нефти (Brent превысила $117 за баррель), а также известий о новых антироссийских санкциях Канады; индекс РТС за минуту торгов просел на 0,2%, индекс МосБиржи практически не изменился.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2416,77 пункта (-0,01%), индекс РТС - 1425,82 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,2%.

Подросли акции "Аэрофлота" (+0,6%), ВТБ (+0,6%), "Газпрома" (+0,1%), "МТС" (+0,2%), "Мосбиржи" (+1%), "Роснефти" (+0,1%), "РусГидро" (+0,3%), Сбербанка (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%).

Просели бумаги "Норникеля" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Магнита" (-1,2%), "НЛМК" (-0,3%), "Ростелекома" (-0,9%), "Северстали" (-0,4%).

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит новые санкции против России, под них подпадут шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ. Об этом сообщается в понедельник на сайте канадского правительства.

Трюдо заявил, что Канада примет дополнительные меры по запрету экспорта некоторых передовых технологий, которые могли бы "улучшить внутренний оборонный производственный потенциал России", в том числе квантовых компьютеров и передового производственного оборудования. Кроме того, власти Канады напоминают в заявлении, что совместно с США, Великобританией и Японией решили ввести запрет на импорт некоторых товаров из золота из России.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным. Нефть дорожает, но азиатские рынки торгуются неуверенно. Кроме того, в российских бумагах строительных компаний и IT-сектора может пройти небольшая фиксация прибыли.

Главной новостью начала недели можно считать санкционную тематику. Страны G7 обсудили очередные меры ограничений для РФ. В первую очередь речь идет о запрете экспорта российского золота. Американский Минфин первым объявил о запрете поставок в США. Также участники саммита обсудили вопрос потолка цен на российские поставки нефти, но пока механизм реализации данной меры остается неясным.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Владимира Соловьева, вторник будет скуден на макроновости, возможны заявления отдельных представителей ФРС и ЕЦБ. За счет роста на товарных рынках ожидается положительная динамика на площадках развивающихся стран, в то время как развитые рынки могут поддаться коррекционному снижению.

Российский фондовый рынок в начале недели смог подрасти, несмотря на очередной рост санкционных рисков. После закрепления индекса МосБиржи выше отметки 2400 пунктов рост может продолжиться вплоть до 2500 пунктов. При этом лучше рынка по-прежнему могут быть бумаги финансового сектора, а в аутсайдерах - золотодобытчики из-за возможного запрета импорта российского золота в страны G7.

В США накануне индексы акций снизились на 0,2-0,7% после активного роста на минувшей неделе за счет сигналов ослабления экономического роста и замедления инфляционного давления в США, охладивших ожидания по поводу ужесточения денежно-кредитной политики.

Экономисты банка Citigroup понизили прогноз для значения фондового индекса S&P 500 на конец текущего года на 500 пунктов, до 4200 пунктов, из-за упрямо высокой инфляции и агрессивной политики Федрезерва. Экономисты банка полагают, что вероятность глобальной рецессии составляет в настоящий момент порядка 50%, причем начаться она может в середине 2023 года.

Тем временем, во вторник в Азии преобладает рост индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,5%).

Гонконгский Hang Seng локально снижался в рамках фиксации прибыли после достижения максимума за двенадцать недель, сообщает Trading Economics.

Нефть

На нефтяном рынке на азиатской сессии во вторник цены продолжают подъем, цена Brent на $2,3 превышает уровень, отмечавшийся при закрытии торгов акциями на Мосбирже накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $117,08 за баррель (+1,7% и +1,7% в понедельник), августовская цена WTI - $111,4 за баррель (+1,7% и +1,8% накануне).

Рынок по-прежнему обеспокоен перспективами сокращения предложения энергоресурсов. В понедельник СМИ сообщали, что поставки нефти из Ливии могут продолжить сокращаться из-за ухудшающегося политического кризиса в стране, а нефтедобыча в Эквадоре может оказаться под угрозой из-за антиправительственных протестов.

Между тем перспективы увеличения поставок из ключевых нефтедобывающих стран, ОАЭ и Саудовской Аравии, остаются ограниченными. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита G7 в Германии сообщил президенту США Джо Байдену, что текущий уровень нефтедобычи в ОАЭ и Саудовской Аравии находится почти на максимуме. Макрон сослался на разговор с главой ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном.

Теперь рынок сосредоточит свое внимание на встрече представителей ОПЕК+, которая состоится в четверг. Как ожидается, страны альянса продолжат придерживаться прежнего плана увеличения добычи.