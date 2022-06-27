Канада ввела санкции против шести физических и 46 юридических лиц из РФ

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что страна вводит новые санкции против России, под них попадут шесть физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ.

"Новые меры, которые идут в дополнение к уже действующим мощным санкциям правительства Канады, включают в себя введение ограничений против шести физических и 46 юридических лиц, связанных с оборонным сектором РФ", - сообщается на сайте канадского правительства.

Также отмечается, что под санкции попали 15 граждан Украины, поддерживающих действия России, и 13 физических лиц и два юридических лица из Белоруссии.