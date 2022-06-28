Производитель лифтов и эскалаторов KONE решил уйти с российского рынка

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Корпорация KONE приняла решение о передаче своего российского подразделения (АО "КОНЕ Лифтс") его топ-менеджерам и о последующем прекращении деятельности KONE в России, говорится в сообщении компании.

"Структура и стоимость сделки не разглашаются, предполагается, что она будет закрыта в IV квартале 2022 года после необходимого одобрения российскими регулирующими органами. Владельцами новой компании станут топ-менеджеры АО "КОНЕ Лифтс" Генеральный директор Алексей Самкович, Финансовый директор Вероника Меркулова и Руководитель юридического департамента Елена Эпп", - говорится в сообщении компании.

Соглашение между корпорацией KONE и будущими владельцами подписано 28 июня 2022 года.

Подчеркивается, что компания будет осуществлять все необходимые мероприятия в рамках технического обслуживания эксплуатируемых в России лифтов и эскалаторов и продолжит выполнять обязательства по гарантийному обслуживанию оборудования. Кроме того, компания завершит все открытые проекты в стадии исполнения - работы будут завершены и оборудование будет передано клиентам.

"Смена владельцев компании не окажет влияния на текущих клиентов: перезаключать действующие контракты по техническому обслуживанию не требуется, обслуживание оборудования и исполнение договорных обязательств продолжится в необходимом объеме с сохранением действующих методов и технологий", - подчеркнул Алексей Самкович.

С даты подписания соглашения о продаже бизнеса и на период три месяца после закрытия сделки российская компания возобновит поставки запчастей для обеспечения бесперебойной и безопасной эксплуатации установленного электроподъемного оборудования KONE.

После того, как сделка будет закрыта, корпорация и бренд KONE покинут российский рынок, компания начнет функционировать самостоятельно и под другим названием.

Возобновление поставок лифтов и эскалаторов KONE в Россию не планируется, однако для того, чтобы удовлетворить спрос на электроподъемное оборудование, компания сможет в дальнейшем изучить возможности для поставок продукции других производителей.

KONE - мировой лидер индустрии лифтового оборудования и эскалаторов.