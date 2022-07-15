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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Источник в ЕС заявил об уходе тысячи иностранных предприятий из РФ

Источник в ЕС заявил об уходе тысячи иностранных предприятий из РФ
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Иностранные компании покидают Россию, видя для себя больше риска, чем выгоды, заявил источник в ЕС.

"Тысяча предприятий покинули Россию, сотни сократили свое присутствие в стране", - сказал журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник Евросоюза.

При этом он подчеркнул, что компании уходят не из-за боязни санкций как таковых.

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"Предприятия покидают Россию, потому что принимают рациональное коммерческое решение на основе соотношения риска и выгоды. Они видят для себя больше риска, чем интереса и выгоды", - заявил европейский чиновник.

Отвечая на вопрос об эффективности санкций ЕС в отношении России, он указал на сокращение в РФ ряда производств в результате европейских ограничительных мер и снижение экономических показателей.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ многие страны ввели против России санкции.

Евросоюз ЕС
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