"КАМАЗ" консолидировал паритетное СП по выпуску тормозов с германской Knorr-Bremse

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бывшее совместное предприятие ПАО "КАМАЗ" и германского концерна Knorr-Bremse по выпуску тормозных систем ООО "Кнорр Бремзе Кама", которым стороны владели на паритетных основах, консолидировано российским автопроизводителем и переименовано в ООО "КАМАЗ Тормозные Системы" (КТС), сообщил "КАМАЗ" в своей корпоративной газете.

Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ накануне.

Условия сделки с немецким партнером "КАМАЗ" не комментирует. Газета отмечает, что оперативное управление в КТС осуществляет гендиректор бывшего СП Манфред Киндерманн.

В пресс-службе автопроизводителя заявляют, что изменения в составе учредителей предприятия не повлияют на работу производства. "Предприятие продолжает свою производственную деятельность благодаря высокой локализации продукции и намерено далее развивать продуктовую линейку для грузовиков ПАО "КАМАЗ", - цитирует корпоративная газета "КАМАЗа" главу пресс-службы компании Олега Афанасьева.

Предприятие выпускает тормозные системы для грузового транспорта в Набережных Челнах с 2007 г.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании по РСБУ по итогам прошлого года составила 3,6 млрд руб. (+26%), чистая прибыль - 184,4 млн руб. против 132,4 млн руб. годом ранее.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в конце мая говорил, что все СП компании с иностранцами работают, несмотря на сложившуюся с конца февраля обстановку после начала военной операции на территории Украины. "Неважно, как мы "разводились". В основном мы "развелись" со всеми цивилизованно. Все всё понимают, и мы работаем. Все СП работают, они так же производят продукцию, которая используется "КАМАЗом" по тем же назначениям", - отмечал Когогин.