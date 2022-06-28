Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:39

"КАМАЗ" консолидировал паритетное СП по выпуску тормозов с германской Knorr-Bremse

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Бывшее совместное предприятие ПАО "КАМАЗ" и германского концерна Knorr-Bremse по выпуску тормозных систем ООО "Кнорр Бремзе Кама", которым стороны владели на паритетных основах, консолидировано российским автопроизводителем и переименовано в ООО "КАМАЗ Тормозные Системы" (КТС), сообщил "КАМАЗ" в своей корпоративной газете.

Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ накануне.

Условия сделки с немецким партнером "КАМАЗ" не комментирует. Газета отмечает, что оперативное управление в КТС осуществляет гендиректор бывшего СП Манфред Киндерманн.

В пресс-службе автопроизводителя заявляют, что изменения в составе учредителей предприятия не повлияют на работу производства. "Предприятие продолжает свою производственную деятельность благодаря высокой локализации продукции и намерено далее развивать продуктовую линейку для грузовиков ПАО "КАМАЗ", - цитирует корпоративная газета "КАМАЗа" главу пресс-службы компании Олега Афанасьева.

Предприятие выпускает тормозные системы для грузового транспорта в Набережных Челнах с 2007 г.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка компании по РСБУ по итогам прошлого года составила 3,6 млрд руб. (+26%), чистая прибыль - 184,4 млн руб. против 132,4 млн руб. годом ранее.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в конце мая говорил, что все СП компании с иностранцами работают, несмотря на сложившуюся с конца февраля обстановку после начала военной операции на территории Украины. "Неважно, как мы "разводились". В основном мы "развелись" со всеми цивилизованно. Все всё понимают, и мы работаем. Все СП работают, они так же производят продукцию, которая используется "КАМАЗом" по тем же назначениям", - отмечал Когогин.

Knorr-Bremse Германия КАМАЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Производитель шин Michelin решил уйти из РФ до конца года

Производитель шин Michelin решил уйти из РФ до конца года

Производитель лифтов и эскалаторов KONE решил уйти с российского рынка

Производитель лифтов и эскалаторов KONE решил уйти с российского рынка

Whirlpool продает российский бизнес турецкой Arcelik

Whirlpool продает российский бизнес турецкой Arcelik

Veon в I квартале отразил обесценение бизнеса в РФ в $0,449 млрд

Moody's сочло дефолтом пропущенную выплату купона по евробондам РФ

Moody's сочло дефолтом пропущенную выплату купона по евробондам РФ

G7 изучит возможность введения "потолка" цен на российский газ

Минфин утвердил 57 юрисдикций для офшорного владения активами в России

Оператор отелей Holiday Inn и Crownе Plaza решил уйти из России

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

ЦБ рекомендовал банкам сохранить максимум отделений и банкоматов на селе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });