"КАМАЗ" консолидировал 100% СП с германской ZF по выпуску коробок передач

Условия сделки в "КАМАЗе" не раскрывают

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "КАМАЗ" консолидировало 100% долей российского совместного предприятия с германским концерном ZF Friedrichshafen AG - ООО "ЦФ Кама", следует из данных ЕГРЮЛ.

До начала ноября ZF принадлежали 51% долей в СП, созданном в Набережных Челнах в 2005 году. Остальные 49% были у "КАМАЗа". По данным ЕГРЮЛ, российский автопроизводитель консолидировал 100% долей СП 9 ноября.

"Несмотря на принятое партнером решение, общество работает в плановом режиме и обеспечивает в полной мере потребности ПАО "КАМАЗ", - сообщила компания в своем Telegram-канале.

Условия сделки по консолидации СП в "КАМАЗе" не раскрывают.

Как сообщается на сайте компании, ООО "ЦФ Кама" производит 9- и 16-ступенчатые механические коробки передач Ecomid (9S1310 TO) и Ecosplit (16S1820 TO). Коробки передач могут использоваться для комплектации силовых агрегатов мощностью от 160 до 500 л.с.

Весной 2021 года СП получило льготный заем от Фонда развития промышленности в 500 млн рублей на локализацию 12-ступенчатых автоматизированных коробок передач серии Traxon для транспорта различного назначения грузоподъемностью от 44 до 80 тонн.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "ЦФ Кама" в 2021 году выросла на 21%, до 7,2 млрд рублей, чистая прибыль уменьшилась на 13%, до 395 млн рублей.

Гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин в конце мая говорил, что все СП компании с иностранцами работают, несмотря на сложившуюся с конца февраля обстановку после начала военной операции на территории Украины.

"Неважно, как мы "разводились". В основном мы "развелись" со всеми цивилизованно. Все все понимают, и мы работаем. Все СП работают, они так же производят продукцию, которая используется "КАМАЗом" по тем же назначениям", - отмечал Когогин.

В конце июня "КАМАЗ" консолидировал 100% долей в СП с германским концерном Knorr-Bremse по выпуску тормозных систем - ООО "Кнорр Бремзе Кама", которым стороны владели на паритетных основах. Компания, работающая в Набережных Челнах с 2007 года, была переименована в ООО "КАМАЗ Тормозные Системы" (КТС).

"КАМАЗ" - крупнейший российский производитель грузовиков полной массой 14-40 тонн. После начала военной операции на территории Украины компания оказалась под санкциями ЕС, Великобритании и США, а также Австралии, Канады, Новой Зеландии и Швейцарии. Под санкциями Великобритании и США находится и основной акционер "КАМАЗа" - госкорпорация "Ростех" (47,1%).