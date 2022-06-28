Песков назвал предметом для переговоров планы G7 установить предельные цены на газ РФ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Намерение стран G7 установить предельные цены на российский газ является предметом для переговоров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что страны "семерки" ищут способы ограничить цены на российские углеводороды. У Пескова спросили, будет ли Россия готова поставлять газ по ценам, которые установят страны G7.

"Зависит от направлений, зависит от того решения, которое примет "Газпром", - ответил пресс-секретарь президента.

Он предположил, что страны "семерки" "будут ставить вопрос об изменении условий действующих контрактов, изменении цены, насколько с юридической точки зрения это возможно и так далее".

"Поэтому это предмет переговоров, предмет контактов", - подчеркнул Песков.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что лидеры стран G7 собираются поручить профильным министерствам изучить возможность введения ограничения цен на покупку российского газа.