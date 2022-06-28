G7 изучит возможность введения "потолка" цен на российский газ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 собираются поручить профильным министерствам изучить возможность введения ограничения цен на покупку российского газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам источников, знакомых с ходом дискуссий, лидеры G7 намерены поручить министрам изучить возможность введения ограничения цен на российский газ", - говорится в сообщении.

По информации собеседников агентства, об этом поручении объявят после завершения саммита во вторник.

"Ожидается, что в итоговом коммюнике лидеры также упомянут механизм ограничения цен на российскую нефть", - отмечается в сообщении.

Ранее американский президент Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что США и ЕС в ближайшие месяцы будут искать новые способы ограничить доходы РФ от поставок энергоносителей.

Также Байден и фон дер Ляйен напомнили, что США и ЕС продолжают партнерство с целью диверсифицировать поставки энергоносителей в Европу. Согласно заявлению, в то время как РФ прекратила поставки природного газа в некоторые страны-члены ЕС, США и другие производители нарастили газовый экспорт. Так, с марта 2022 года поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу выросли на 75% в сравнении с сопоставимым показателем 2021 года, а поставки СПГ из США увеличились в три раза.

Аналогичные идеи - об установлении ценового "потолка" - обсуждаются и в отношении российской нефти.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в ФРГ собирались обсудить американское предложение, которое предусматривает, что покупатели нефти сами определят максимальную цену, которую они готовы за нее платить. Предполагается, что такой прием Запад мог бы применить в отношении российской нефти, чтобы снизить доходы РФ от торговли энергоресурсами.

Однако в ряде стран Европы, в том числе в Берлине, восприняли идею без энтузиазма, полагая, что на практике ее будет сложно претворять в жизнь.

Накануне газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что власти Франции считают правильной идею США о введении "потолка" цен на нефть, однако, в отличие от Вашингтона, выступают за согласование этого с экспортерами, а не за введение мер самими покупателями в одностороннем порядке.