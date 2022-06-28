Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:21

G7 изучит возможность введения "потолка" цен на российский газ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран G7 собираются поручить профильным министерствам изучить возможность введения ограничения цен на покупку российского газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам источников, знакомых с ходом дискуссий, лидеры G7 намерены поручить министрам изучить возможность введения ограничения цен на российский газ", - говорится в сообщении.

По информации собеседников агентства, об этом поручении объявят после завершения саммита во вторник.

"Ожидается, что в итоговом коммюнике лидеры также упомянут механизм ограничения цен на российскую нефть", - отмечается в сообщении.

Ранее американский президент Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявили, что США и ЕС в ближайшие месяцы будут искать новые способы ограничить доходы РФ от поставок энергоносителей.

Также Байден и фон дер Ляйен напомнили, что США и ЕС продолжают партнерство с целью диверсифицировать поставки энергоносителей в Европу. Согласно заявлению, в то время как РФ прекратила поставки природного газа в некоторые страны-члены ЕС, США и другие производители нарастили газовый экспорт. Так, с марта 2022 года поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу выросли на 75% в сравнении с сопоставимым показателем 2021 года, а поставки СПГ из США увеличились в три раза.

Аналогичные идеи - об установлении ценового "потолка" - обсуждаются и в отношении российской нефти.

Ранее сообщалось, что лидеры G7 на саммите в ФРГ собирались обсудить американское предложение, которое предусматривает, что покупатели нефти сами определят максимальную цену, которую они готовы за нее платить. Предполагается, что такой прием Запад мог бы применить в отношении российской нефти, чтобы снизить доходы РФ от торговли энергоресурсами.

Однако в ряде стран Европы, в том числе в Берлине, восприняли идею без энтузиазма, полагая, что на практике ее будет сложно претворять в жизнь.

Накануне газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец сообщила, что власти Франции считают правильной идею США о введении "потолка" цен на нефть, однако, в отличие от Вашингтона, выступают за согласование этого с экспортерами, а не за введение мер самими покупателями в одностороннем порядке.

США ЕС Россия Украина G7
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин утвердил 57 юрисдикций для офшорного владения активами в России

Оператор отелей Holiday Inn и Crownе Plaza решил уйти из России

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

Транспортировка газа по "Турецкому потоку" возобновлена после профилактики

ЦБ рекомендовал банкам сохранить максимум отделений и банкоматов на селе

ЦБ разрешил экспортерам сохранить валюту, которую не успели продать до 10 июня

Преемник McDonald's в России возобновит работу всей сети в сентябре

"Русснефть" не смогла провести годовое собрание акционеров

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Федун покинет пост вице-президента "ЛУКОЙЛа" по возрасту и семейным обстоятельствам

Расходы США на обслуживание госбумаг выросли на 30% с октября 2021 года

Советник Байдена заявил, что у G7 нет согласия по вопросу ограничения цен на нефть РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });