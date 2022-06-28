EY заплатит рекордные $100 млн за жульничество на аудиторских экзаменах

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Ernst & Young, входящая в "большую четверку" аудиторских компаний, согласилась выплатить рекордный штраф в $100 млн и признать, что некоторые из ее сотрудников жульничали на экзаменах, необходимых для получения и сохранения лицензий сертифицированного аудитора (CPA).

Об этом сообщила Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США и назвала этот штраф крупнейшим для аудиторских компаний.

SEC также отметила, что во время расследования EY скрывала доказательства подобных случаев от SEC.

"Это просто возмутительно, что профессионалы, ответственные за выявление мошеннических действий со стороны клиентов, сами жульничали на экзаменах по этике, - сказал директор отдела правоприменения SEC Гурбир Гревал. - В равной степени шокирует и то, что Ernst & Young препятствовала нашему расследованию этих неправомерных действий".

Помимо штрафа SEC также обязала EY принять меры, чтобы избежать повторения подобных случаев в дальнейшем, в том числе сохранять двух отдельных независимых консультантов, один из которых оценит политику компании в отношении этики и независимости, а второй - проверит ее действия на предмет утаивания информации.

Дело является очередным ударом по репутации для аудиторских компаний, задачей которых является проверять достоверность финансовых раскрытий компаний, пишет The Wall Street Journal. KPMG LLP, также входящая в "большую четверку", была оштрафована на $50 млн в 2019 году за нарушение норм корпоративной этики, в том числе в связи с тем, что некоторые ее аудиторы жульничали на экзаменах.

По сведениям SEC, EY в июне 2019 года получила наводку от источника внутри компании о том, что ее сотрудники жульничают на экзаменах. В том же месяце регулятор предъявил обвинения KPMG.

В заявлении EY говорится, что "ничто в компании не является более важным, чем репутация и этика". Аудитор отмечает, что не приемлет мошенничества на экзаменах и что его "реакция на это недопустимое поведение была масштабной, всеобъемлющей и действенной".