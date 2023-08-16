TPG начал переговоры с Ernst & Young о покупке доли в ее консалтинговом бизнесе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Американский фонд прямых инвестиций TPG Capital вступил в переговоры с Ernst & Young (EY), одной из компаний "большой четверки" глобальных аудиторов, о покупке доли в ее консалтинговом бизнесе, пишет Financial Times.

TPG направил письмо глобальным и американским руководителям EY, где изложил план отделения консалтингового бизнеса от аудиторского с помощью сделки, предполагающей использование долгового и акционерного капитала. В письме, с которым ознакомилась FT, также говорится о возможности последующего вывода консалтингового подразделения на биржу.

Информация об оценке консалтингового бизнеса EY в письме отсутствует, однако TPG указал, что сделка может раскрыть стоимостный потенциал в десятки миллиардов долларов.

В апреле EY отказалась от разделения аудиторского и консалтингового сегментов из-за возражений со стороны американской команды. Предполагалось, что подразделение консалтинга незамедлительно проведет IPO, в рамках которого стоимость предприятия (EV) будет оценена примерно в $100 млрд.

EY работает как глобальная сеть компаний-партнеров, и разделение операций требовало одобрения команд во всех странах.

Письмо TPG может способствовать возрождению этих планов, а отделение консалтингового бизнеса EY ознаменует собой самые масштабные перемены в бухгалтерской отрасли с момента произошедшего более 20 лет назад краха компании Arthur Andersen, аудитора обанкротившейся Enron, отмечает газета. В результате этого краха "большая пятерка" аудиторов стала "большой четверкой".

TPG управляет активами на сумму порядка $137 млрд.