Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:45

OR Group не исполнила обязательства по облигациям двух выпусков на 11 млн рублей

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - ООО "ОР" (прежнее название "Обувь России") сообщило, что допустило технический дефолт по выплате 31-го купона облигаций серии 001P-02 на 9,717 млн рублей и дефолт при выплате 7-го купона по облигациям серии 002Р-02 на 1,366 млн рублей.

Причина техдефолта прежняя - "отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере".

Ранее компания сообщила, что предложила владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый - это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, третий вариант - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.

После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.

OR Group объявила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07 в январе 2022 года. В дальнейшем, до конца марта, компания выполняла все обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле-июне допустила ряд дефолтов по остальным выпускам облигаций.

В обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. Сейчас у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru.

OR Group Обувь России Westfalika Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Один из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo уйдет из РФ

Один из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo уйдет из РФ

Дума приняла в I чтении законопроект о выплатах в рублях по суверенным евробондам

Путин подписал закон о льготах по ОСАГО для автовладельцев с Украины

Производитель шин Michelin решил уйти из РФ до конца года

Производитель шин Michelin решил уйти из РФ до конца года

Производитель лифтов и эскалаторов KONE решил уйти с российского рынка

Производитель лифтов и эскалаторов KONE решил уйти с российского рынка

Whirlpool продает российский бизнес турецкой Arcelik

Whirlpool продает российский бизнес турецкой Arcelik

Veon в I квартале отразил обесценение бизнеса в РФ в $0,449 млрд

Moody's сочло дефолтом пропущенную выплату купона по евробондам РФ

Moody's сочло дефолтом пропущенную выплату купона по евробондам РФ

G7 изучит возможность введения "потолка" цен на российский газ

Минфин утвердил 57 юрисдикций для офшорного владения активами в России

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });