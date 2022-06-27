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OR Group не будет выплачивать дивиденды за 2021 год из-за убытка

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "ОР Групп" (OR Group, прежнее название - "Обувь России") на годовом собрании решили не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года из-за отсутствия чистой прибыли в минувшем году. Об этом говорится в материалах компании.

"В связи с отсутствием чистой прибыли по результатам 2021 года дивиденды по размещенным акциям ПАО "ОР Групп" по результатам 2021 года не выплачивать (не объявлять)", - говорится в сообщении.

Акционеры также проголосовали по кандидатурам в совет директоров. В том числе 8 из 9 членов предыдущего состава совета сохранили свои места: основатель OR Group Антон Титов, независимые директора Алексей Мешков, Станислав Зверев и Вячеслав Шабайкин, замдиректора по правовым вопросам Наталия Жеребцова, директор по рынкам капитала Кирилл Стреблянский, директор производственной компании в составе OR Group Сергей Юнг, а также финансовый директор ООО "ОР" Сергей Усик.

Новым членом совета стал Марко Лилич. Как сообщали ранее "Интерфаксу" в пресс-службе OR Group, он был выдвинут как независимый директор. Ранее действующий член совета директоров - IT-директор OR Group Дмитрий Карпенко - добровольно сложил полномочия в качестве члена совета директоров 22 марта 2022 года (и его место в совете пустовало вплоть до нынешнего голосования).

В 2021 году компания получила 4,212 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 562,8 млн рублей чистой прибыли в 2020 году. Выручка группы упала на 32,2%, до 8,2 млрд рублей.

"ОР" в январе 2022 года допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07, основным держателем которого выступает Промсвязьбанк. До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. На текущий момент у компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. Под управлением группы работают 760 торговых и сервисных точек под брендом Westfalika в 308 городах России.

OR Group Обувь России Westfalika Мосбиржа Дмитрий Карпенко Марко Лилич Антон Титов
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