Рубль днем заметно ускорил темпы роста к доллару и евро

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно снижаются на Московской бирже во вторник днем, рубль усилил темпы роста к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти и остаточного спроса на рублевую ликвидность под последние налоговые перечисления месяца в бюджет.

Курс доллара составил 52,72 руб. в 15:00, что на 66,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 55,64 руб., подешевев на 65,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 66,19 копейки - до 54,03 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно подрастает к доллару и евро на дневных торгах вслед за уверенно дорожающей нефтью и в рамках последних налоговых выплат месяца. Накануне в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы, во вторник предстоит уплатить налог на прибыль.

Договоренность G7

Лидеры стран G7 на саммите в Баварии договорились изучить возможность введения полного запрета на услуги по перевозке сырой нефти и нефтепродуктов из России, пока их не станут продавать по цене, согласованной международным сообществом. Об этом сказано в совместном коммюнике стран G7.

"Что касается нефти, мы рассмотрим ряд мер, в том числе варианты возможного введения всеобъемлющего запрета на все услуги, которые позволяют осуществлять морские перевозки российской сырой нефти и транспортировку нефтепродуктов по всему миру, пока нефть не станут приобретать по цене или ниже цены, согласованной в консультациях с международными партнерами", - говорится в документе.

В его тексте подчеркивается, что в процессе изучения такого варианта мер, страны G7 также рассмотрят механизмы смягчения последствий от ограничительных мер, чтобы гарантировать, что "наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранят доступ к энергетическим рынкам, в том числе из России".

В заявлении отмечается, что G7 призывает страны, которые придерживаются тех же позиций, присоединиться к соответствующим мерам.

Помимо этого, по итогам саммита в Баварии G7 вновь заявила о приверженности поэтапному отказу от российских энергоресурсов. "Большая семерка" объявила о намерении искать пути сокращения доходов России от углеводородов, "поддерживая стабильность на мировом рынке энергоресурсов и минимизируя негативные экономические последствия, особенно для стран со средним и низким уровнем дохода".

Moody's сообщило о дефолте РФ

Пропущенная выплата купона по евробондам РФ представляет собой дефолт по определению международного рейтингового агентства Moody's. "27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению", - говорится в сообщении агентства. В нем отмечается также вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем.

"Указом президента России от 22 июня введен порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживались мнения, что, вероятно, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, которые не допускают такого изменения валюты в соответствии с договорными условиями", - сообщается в отчете Moody's.

Как сообщалось, в понедельник истек 30-дневный льготный период, в течение которого РФ должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036". При этом российский Минфин заявил, что инвесторы не получили платежи по суверенным евробондам РФ из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта.

Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходились на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по ценным бумагам РФ, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее не будет.

Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - НРД - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. НРД, выступающий платежным агентом, сообщал, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам. Однако, эти средства "застряли" в Euroclear и до держателей так и не дошли.

Минфин в своем сообщении в понедельник вновь подчеркнул, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.

Валютная выручка

Валютную выручку, которую российские экспортеры накопили, но не успели реализовать до момента отмены ее обязательной продажи, компании могут сохранить, разъяснил ЦБ РФ. Соответствующий документ датирован 27 июня и размещен на сайте регулятора.

Требование об обязательной продаже экспортерами 80% валютной выручки было введено 28 февраля указом президента РФ, в мае планку опустили до 50%, а с 10 июня норматив был обнулен.

"В последнюю неделю рубль закрепился ниже уровня 55 руб. за доллар. В условиях введенных ограничений на движение капитала на стороне крепкого рубля, как мы отмечали ранее, находится ощутимый профицит торгового баланса - при просадке импорта в пределах 50%, экспорт в номинальном выражении мог еще даже не пострадать, судя по комментариям официальных лиц в СМИ (ФТС перестала публиковать статистику с февраля). Введенные с конца февраля меры валютного контроля, обязывающие экспортеров продавать долю выручки (сначала была установлена на уровне 80%, снижена до 50% в мае, но обнулена с начала июня) способствовали созданию навеса предложения на валютном рынке, который, впрочем, не ушел с их смягчением - экспортеры все равно продолжают продавать валюту, как минимум, для выплаты налогов", - отмечают аналитики Райффайзенбанка.

По их словам, потребность в ослаблении ограничений связана с тем, что избыточно сильный рубль в текущих условиях не помогает экономике: его дезинфляционное влияние достаточно сдержано на фоне удорожания логистики и сокращения импорта, а бюджетные поступления, по нашим расчетам, снижаются примерно на 800 млрд рублей при укреплении курса на каждые 5 руб. за доллар (при прочих равных).

"Так, в ходе ПМЭФ Белоусов (первый вице-премьер Андрей Белоусов) заявил, что оптимальный курс рубля составляет 70-80 руб. за доллар. С учетом того, что ЦБ выступает против потенциального перехода к таргетированию рубля, он продолжает заниматься либерализацией мер валютного контроля. В частности, вчера регулятор опубликовал разъяснение, отменяющее обязательную продажу накопленной, но не проданной ранее выручки - с учетом того, что горизонт продажи составлял 60 дней, требования по реализации выручки за май и июнь могли быть частично не выполнены. Следующим шагом может стать фактическая отмена репатриации валютной выручки, о чем на прошлой неделе рассказал первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин (проектом указа предполагается репатриация только выручки, обязательной для продажи)... Впрочем, на наш взгляд, введение этой меры не станет необходимым условием для ослабления рубля - также потребуется коррекция сложившегося профицита торгового баланса, которая может в большей степени реализоваться ближе к концу года", - подчеркивают эксперты Райффайзенбанка.

"Фактор налогового периода, в рамках которого компании-экспортеры продают валюту для уплаты налогов, продолжает поддерживать рубль. Вчера зарубежные СМИ и отдельные рейтинговые агентства указали на признаки дефолта по внешним обязательствам России. Тем не менее в текущих условиях такой новостной фон не оказывает существенного влияния на рубль, который продолжает укрепляться. Сегодня в первой половине дня рубль может продолжить укрепляться. Впрочем, сегодня после уплаты налога на прибыль текущий налоговый период будет завершен, что может поддержать постепенный рост курса пары "доллар-рубль" к 54 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург".

Нефть

Подъем цен на нефть ускорился в ходе торгов во вторник на опасениях нехватки предложения топлива на мировом рынке.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:10 по московскому времени подорожали на 1,76% - до $117,12 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на электронной сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к этому времени на 1,54% - до $111,26 за баррель.

Накануне цена Brent выросла на 1,7%, а WTI подорожала на 1,8%.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе саммита G7 в Германии сказал президенту США Джо Байдену, что текущий уровень нефтедобычи в ОАЭ и Саудовской Аравии находится почти на максимуме. Макрон сослался на разговор с главой ОАЭ Мохаммедом бин Заедом аль-Нахайяном.

Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи подтвердил слова Макрона, сказав, что страна близка к максимальной добыче исходя из квоты в 3,168 млн баррелей в сутки.

Ранее считалось, что именно ОАЭ и Саудовская Аравия могут увеличить добычу в случае необходимости. Остальные страны ОПЕК испытывают трудности с повышением производства нефти до целевых уровней.

В России

Банк России во вторник, 28 июня, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 838,4 млрд рублей (при лимите 2 трлн 340 млрд рублей и спросе 1 трлн 838,4 млрд рублей) в среднем по ставке 9,31% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 июня, банки разместили 1 трлн 610 млрд рублей (при лимите 1 трлн 610 млрд рублей и спросе 2 трлн 94,4 млрд рублей) в среднем по ставке 9,21% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно немного опустились во вторник относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась 5 базисных пунктов (б.п.) - до 9,27% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 9,48% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 1 б.п. - до 9,67% годовых, ставка на срок 3 месяца отступила на 4 б.п. - до 9,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев упала на 7 б.п. - также до 9,7% годовых.