Песков отметил противоречие в заявлениях Moody's

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков увидел противоречие между заявлением агентства Moody's о том, что пропущенная выплата купона по евробондам России представляет собой дефолт, и более ранним его же заявлением об отзыве рейтингов России из-за санкций.

"Что касается Moody's, они недавно совсем отказались вообще как-то считать нашу страну. Если мы правильно понимаем, они отказались от рейтингования нашей страны. Означает ли это, что Moody's возобновила процесс рейтингования? Агентство, наверное, должно нам пояснить", - сказал он на брифинге 28 июня.

Заявление Moody's о допущенном Россией дефолте было сделано днем ранее.

Песков также сказал, что возможность судиться с западными финансовыми институтами из-за блокировки ими купонных платежей, стала предметом для глубокого анализа для российских юристов и финансовых ведомств. Они уже изучают этот вопрос.

"27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению", - заявило в тот день агентство Moody's. Оно также предупредило о вероятности дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем.

"Указом президента России от 22 июня введен порядок выплаты внешнего долга в рублях. Мы придерживались мнения, что, вероятно, будем рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, которые не допускают такого изменения валюты в соответствии с договорными условиями", - сообщается в отчете Moody's.

Еврооблигации, выпущенные Россией после 2018 года, допускают при определенных условиях погашение в рублях. Однако евробонды, выпущенные до 2018 года, либо не содержат положения об альтернативной валюте, либо позволяют осуществлять выплаты только в другой "твердой" валюте (доллар США, евро, фунт стерлингов или швейцарский франк).

27 июня истек 30-дневный льготный период, в течение которого Россия должна была решить вопрос с выплатой купонных платежей по выпускам "Россия-2026" и "Россия-2036".

Российский Минфин заявил, что инвесторы не получили платежи по российским суверенным евробондам из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта.

Выплаты по этим выпускам еврооблигаций приходились на 27 мая. Но 25 мая истекал срок действия лицензии OFAC, которая разрешала транзакции, необходимые для получения платежей по российским ценным бумагам, а американский Минфин заранее сообщил, что продлевать ее не будет.

Российский Минфин 20 мая, за неделю до предполагаемой даты выплат, перечислил средства платежному агенту по этим выпускам - НРД - и заявил, что выполнил обязательства по обслуживанию долговых бумаг в соответствии с эмиссионной документацией. НРД, выступающий платежным агентом, сообщал, что полученные депозитарием выплаты по евробондам переданы депонентам. Однако эти средства "застряли" в Euroclear и до держателей так и не дошли.

Минфин 27 июня вновь подчеркнул, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций.