Один из крупнейших в мире производителей алкоголя Diageo уйдет из РФ

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Британская Diageo plc, один из крупнейших в мире производителей алкоголя, уходит с российского рынка.

"После прекращения экспорта и продажи готовой продукции нашим клиентам в России в марте, мы приняли непростое решение о вынужденном постепенном сокращении коммерческой деятельности в стране", - сказал "Интерфаксу" представитель компании, добавив, что этот процесс сворачивания бизнеса в стране займет около полугода.

"Мы ожидаем, что этот процесс займет примерно шесть месяцев, в течение которых мы будем по-прежнему сфокусированы на поддержке наших сотрудников, в том числе предоставлении им расширенного пакета компенсационных выплат при полном соблюдении российского законодательства", - отметил представитель Diageo.

Как сообщалось, в начале марта компания приостановила отгрузки в РФ "с учетом состояния глобальных логистических цепочек".

Diageo начала осуществлять собственную дистрибуцию на российском рынке с 2006 года, сообщается на сайте компании.

В 2020 году компания начала розлив виски под брендами Bells и White Horse на петербургском заводе ЗАО "Игристые вина".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка АО "Д Дистрибьюшен" - основной операционной структуры Diageo в РФ - в 2021 году выросла на 36,4%, до 18,53 млрд рублей, после роста на 3,1% в 2020 году. Чистая прибыль снизилась на 3,7%, до 1,46 млрд рублей.

С 2017 года основным поставщиком "Д Дистрибьюшен" выступает другая оптовая структура Diageo - ООО "Диаджео Брендз Дистрибьюторз". Выручка этой компании в прошлом году увеличилась на 44,5%, до 8,17 млрд рублей (в 2020 году - сократилась на 5,3%). Чистая прибыль составила 325,48 млн рублей по сравнению с убытком в 36,77 млн рублей годом ранее.

Diageo- один из международных лидеров по производству и продаже алкогольных напитков. В портфель компании входят такие бренды, как Smirnoff, Black Label, Johnnie Walker, J&B, Guinness, Baileys, Captain Morgan, Gordon's и др.