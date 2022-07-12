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В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов

В Москве освободилось 12% торговых площадей после ухода зарубежных брендов
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Доля вакантных помещений после закрытия магазинов международных брендов на пешеходных улицах Москвы составила 11,9%, подсчитали в Knight Frank Russia.

"На пешеходных улицах находится наибольшее количество временно закрытых ритейлеров - 11,9% от общего объема площадей в данном коридоре, так как там сконцентрировано много люксовых бутиков иностранных брендов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на транспортно-пешеходных улицах этот показатель составляет всего 1,3%. Меньше всего временно закрытых брендов представлено на крупных магистралях - менее 1%.

Так, среди приостановивших деятельность в РФ брендов наибольшую площадь в помещениях стрит-ритейла – 68% занимает профиль арендаторов "одежда/обувь", "общественное питание" – 19,5%, "аксессуары" – 4,8% и "ювелирные изделия" – 3,7%.

"В ближайшее время мы не ожидаем большого количества новых заявлений об уходе крупных международных игроков с рынка стрит-ритейла. По имеющейся информации, многие из брендов обсуждают пролонгацию договоров, но пока на более короткие сроки. Чаще всего закрытия носят временный характер из-за внешней ситуации и логистических сложностей. В целом большинство компаний, включая люксовых операторов, сейчас рассматривают новые варианты поставок и ждут подходящего момента для возвращения", - прокомментировала директор направления стрит-ритейла Knight Frank Russia Ирина Козина.

По итогам первого полугодия 2022 года уровень вакантных помещений стрит-ритейла в Москве остается довольно высоким. В среднем по городу их доля составила 15,7%, увеличившись на 0,7 п. п. за полгода, но сократившись на 1 п. п. за год. Однако показатель еще не достиг докризисных значений в 9%, отмечают эксперты.

Уточняется, что в разрезе типов торговых коридоров увеличение вакансии на 4,6 п. п. за год отмечено на пешеходных улицах, где доля свободных помещений составила 17,2% против 12,6% годом ранее. В остальных коридорах было зафиксировано снижение показателя в годовой динамике. Так, на транспортно-пешеходных улицах вакантность снизилась на 1,1 п. п., на крупных магистралях - на 2,8 п. п. Максимальный рост вакантности за полгода также зафиксирован на пешеходных улицах: он составил 5,3 п. п.

Москва
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