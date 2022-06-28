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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта

Путин подписал закон о легализации в 2022 году параллельного импорта
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который законодательно прописывает возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей.

Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г.

Закон опубликован на портале правовой информации и вступил в силу.

Согласно ему, не является нарушением использование результатов интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров), перечень которых устанавливается правительством, а также не является нарушением использование средств индивидуализации, которыми такие товары маркированы.

22 июня Совет Федерации проголосовал за закон, предусматривающий возможность ввоза в Россию товаров без согласия правообладателей. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 г.

Как сообщалось ранее, Минпромторг утвердил широкий перечень товаров, которые можно ввозить в РФ без согласия правообладателей. В перечень внесли парфюмерию, одежду и обувь, часы, мебель, бумагу, разную технику, транспорт, электронику, металлы, топливо. В список включили продукцию множества брендов, в частности: технику Apple и Samsung, автомобили Chevrolet, Mitsubishi, Renault, Tesla, Toyota.

Владимир Путин
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