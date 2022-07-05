Решетников отметил незначительное улучшение ситуации с импортом в РФ

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Ситуация с импортом в РФ незначительно улучшилась, но объемы еще на низких уровнях, потребительский импорт восстанавливается быстрее, чем инвестиционный, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании президиума правительственной комиссии по повышению экономики в условиях санкций.

"По импорту ситуация в целом чуть улучшилась за счет принятых мер по поддержке импорта - это и параллельный импорт, и новые программы, которые мы запускаем, и упрощение администрирования, но объемы все еще остаются на низких уровнях", - сказал он.

"При этом у нас быстрее восстанавливается потребительский импорт, промежуточный импорт, то есть сырье, комплектующие, которые нужны для нашей промышленности, инвестиционный импорт, оборудование, станки, инструменты - здесь ситуация сложнее", - отметил министр.

"Неплохая динамика по параллельному импорту. Только за 3 недели мая ввезено более 230 тыс. тонн товаров на $1,8 млрд. Это 15% месячного импорта. То есть мы видим, что мера востребована, и она позволит предприятиям быстрее наладить новые цепочки поставок и насытить полки магазинов товарами", - прокомментировал он динамику по параллельному импорту.

"Из нового: запущена программа льготного финансирования импорта. Кредитный портфель на сегодняшний момент сформирован на 543 млрд рублей. Общий объем программы беспрецедентен - 800 млрд рублей. Уже выданы первые кредиты металлургическим компаниям, фармацевтическим, химическим компаниям, а также предприятиям автомобильной и электротехнической промышленности. На сегодняшний момент 26 соглашений на 63 млрд рублей заключено, 2,5 млрд рублей уже выдано. Программа активно развивается", - также отметил Решетников.