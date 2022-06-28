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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Минфин США ввел санкции против "КАМАЗ" и ОАК

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) включил ПАО "КАМАЗ" и ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в санкционные списки США, следует из документов, опубликованных ведомством во вторник.

В санкционных списках США оказался ряд дочерних компаний "КАМАЗа": АО "Лизинговая компания "КАМАЗ", ПАО "НефАз", ПАО "ТМЗ", АО "НПФ "Первый промышленный альянс", АО "Аэропорт "Бегишево", АО "ТФК "КАМАЗ", ЗАО "Краснодарский автоцентр "КАМАЗ", а также кипрская Mikam Holdings Limited.

В пресс-релизе Минфина США отмечается, что грузовики "КАМАЗ", предположительно принадлежащие российским военным, были замечены в Белоруссии с ракетами комплексов "Искандер", которые после начала военной операции на территории Украины могли быть запущены. Кроме того, автомобили "КАМАЗ" "Тайфун" были замечены при передвижении по украинской территории с российскими военнослужащими, говорится в сообщении OFAC.

OFAC выдал ограниченную по времени генеральную лицензию (N41), которая разрешает определенные операции, связанные с производством, продажей и обслуживанием продукции "НефАза" и "ТМЗ" для сельскохозяйственных нужд. Ведомство отмечает, что данная мера направлена на снижение потенциального негативного воздействия на сельхозпроизводство.

Под санкции США также подпал гендиректор "КАМАЗа" Сергей Когогин и аффилированные с ним компании: ООО "Залог", ООО "Альфа-Инвест", ООО "ПФМК".

Как отмечает OFAC, "КАМАЗ" на данный момент уже находится под санкциями Австралии, Канады, ЕС, Новой Зеландии, Швейцарии и Великобритании. Когогин - в санкционных списках Австралии, Канады и Великобритании.

В списке, опубликованном санкционным комитетом США, также оказались ряд компаний, входящих в структуру ОАК, в том числе ПАО "Корпорация "Иркут", "Туполев", "ТАНТК Бериева", "Ил", "Ильюшин финанс", "ЛИИ им. М.М.Громова". Также под санкциями оказались "Объединенная двигателестроительная корпорация" и "Технодинамика", также входящие в "Ростех".

Санкции в отношении ОАК "ослабят способность России продолжать воздушные атаки Украины", говорится в пресс-релизе Минфина США. Холдинг и его дочерние и зависимые организации "имеют решающее значение для способности российских военных закупать, обслуживать и заменять самолеты и связанные с ними материалы", отмечает ведомство.

США КАМАЗ ОАК OFAC
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