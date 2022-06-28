Под санкции США попали Анатолий Сердюков и Тина Канделаки

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Под новые санкции США, связанные с действиями России на Украине, попали 58 россиян и несколько десятков компаний, в том числе "Ростех", "КАМАЗ" и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), следует из решений Минфина и Госдепартамента США.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 70 юридических лиц, многие из которых играют важную роль для оборонно-промышленной базы Российской Федерации. В частности, санкции вводятся против государственной корпорации "Ростех", (...) а также против 29 российских физических лиц", - говорится в заявлении на сайте Минфина.

Госдеп же ввел санкции против еще 45 юридических и 29 физических лиц.

Среди попавших под новые санкции оказались телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки и бывший министр обороны Анатолий Сердюков, а также его дети Сергей и Наталья и его жена Евгения Васильева.