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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

США ввели запрет на импорт золота из России

США ввели запрет на импорт золота из России
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - США вводят запрет на импорт золота из России, говорится в сообщении американского Минфина.

Ограничения начинают действовать с 28 июня, но не распространяются на ранее вывезенное из России золото.

Таким образом, США присоединились к Великобритании, Канаде и Японии в объявленной в рамках саммита G7 инициативе по эмбарго на золото из России, говорится в пресс-релизе. Золото является крупнейшей неэнергетической статьей экспорта РФ, отмечает Минфин США.

Согласно данным ФТС, прямой экспорт золота из РФ в США в 2019-21 гг. не осуществлялся.

После введения санкций G7 общий объем ограничений российского экспорта в Великобританию превысит 13,5 млрд фунтов стерлингов, оценивало правительство Великобритании.

Россия в 2021 году, по данным Федеральной таможенной службы, экспортировала свыше 302 тонн золота на $17,4 млрд. Hа Великобританию - важный мировой хаб по обороту и хранению драгметаллов - приходилась львиная доля оборота (266 тонны на $15,4 млрд).

Российские золотодобытчики традиционно продают золото коммерческим банкам, а те могут отправлять его на экспорт или перепродавать внутри страны. После того, как несколько российских банков - крупных игроков рынка драгметаллов подпали под санкции, золотодобывающие компании стали искать прямой выход на зарубежные рынки, получать экспортные лицензии. Среди потенциальных рынков сбыта называли в основном ОАЭ, а также Турцию, Китай и Казахстан.

С января, когда Россия экспортировала 12,9 тонны золота на $745 млн (в том числе 10,9 тонны на $638 млн в Великобританию), объемы экспорта золота из РФ официально не раскрываются. Однако, как следует из материалов Ассоциации недропользователей Магаданской области, еще в феврале экспорт был активный - почти 27,5 тонны, а в марте-апреле он фактически прекратился, составив всего 0,1 тонны суммарно.

США
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