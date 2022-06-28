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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Минфин США разрешил завершить сделки с "Ростехом" до 11 августа

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минфин США установил 11 августа 2022 года как крайний срок для завершения сделок с подпавшим под американские санкции "Ростехом", говорится в сообщении, распространенном министерством.

"Все транзакции, операции, которые необходимы для завершения транзакций с корпорацией "Ростех", (...) разрешается проводить до 11 августа 2022 года", - говорится в документе.

В нем отмечается, что это распоряжение касается и ряда других подпавших во вторник под санкции США структур, доля в которых "Ростеха" – от 50%.

"Санкции против "Ростеха" ранее также ввели Австралия, Канада, ЕС, Новая Зеландия, Швейцария и Великобритания", - отмечается в пресс-релизе Минфина США.

США Ростех
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