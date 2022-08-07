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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:49

YouTube заблокировал канал "Ростеха"

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Канал "Ростеха" на YouTube заблокирован, госкорпорация переходит на отечественную платформу RuTubе, сообщила пресс-служба Ростеха.

"Сегодня Google уведомил о блокировке YouTube-канала "Ростеха" в связи с санкциями (...) Мы готовились к такому повороту событий и успели все видеоролики - их много, более 230 - перенести на российскую площадку. С сегодняшнего дня смотрите нас на Рутубе", - говорится в сообщении.

В релизе также отмечается, что у канала "Ростеха" на YouTube было почти 45 тысяч подписчиков и сотни тысяч зрителей в год.

Как сообщалось, в конце июня "Ростех" попал под санкции США, связанные с действиями РФ на Украине.

Госкорпорация "Ростех" была создана в 2007 году для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Корпорацию возглавляет Сергей Чемезов.

YouTube Ростех
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