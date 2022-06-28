Цены евробондов РФ показали смешанную динамику из-за неопределенности с "дефолтом"

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Котировки российских суверенных еврооблигаций продемонстрировали во вторник смешанную динамику после роста накануне на фоне нестабильной ситуации в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), а также неопределенности с "дефолтом" России.

Еврооблигации с погашением в 2043 году снизились в цене за день на 29 базисных пунктов - до 26,38% от номинала (их доходность снизилась на 62 базисных пункта - до 22,04% годовых), в то время как бумаги с погашением в 2042 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 29,88% от номинала (их доходность снизилась на 80 базисных пунктов - до 19,17% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 82 базисных пункта). Самые "длинные" бумаги с погашением в 2047 году подешевели на 337 базисных пунктов - до 22,53% от номинала (их доходность выросла на 86 базисных пунктов - до 21,56% годовых).

Российские евробонды с погашением в 2026 году снизились в цене за день всего на 3 базисных пункта - до 18,84% от номинала (их доходность снизилась на 308 базисных пунктов - до 58,73% годовых), бумаги с погашением в 2029 году подешевели на 25 базисных пунктов - до 19,36% от номинала (их доходность снизилась на 74 базисных пункта - до 37,76% годовых), в то время как евробонды с погашением в 2027 году подорожали на 60 базисных пунктов - до 19,98% от номинала (их доходность снизилась на 357 базисных пунктов - до 44,69% годовых).

Евробонды России с погашением в 2030 году подешевели за день на 453 базисных пункта - до 25,66% от номинала (их доходность выросла на 16,5 процентного пункта - до 97,95% годовых). При этом самый "короткий" выпуск с погашением в 2023 году потерял в цене 203 базисных пункта, подешевев до 26,01% от номинала (его доходность выросла на 8,8 процентного пункта - до 158,32% годовых).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 июня находилась под влиянием разнонаправленных факторов. С одной стороны, на отечественные активы давит в целом нестабильная ситуация на мировых долговых рынках на фоне возросших опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики крупнейшими центробанками мира, что, помимо прочего, грозит сползанием мировой экономики в рецессию.

Неоднозначной остается ситуация вокруг обслуживания Россией обязательств по суверенным еврооблигациям. Выплаты по двум выпускам, которые приходились на конец мая, по истечении 30-дневного льготного периода не дошли до иностранных инвесторов. Российский Минфин объяснил это действиями международных расчетно-клиринговых систем, то есть третьих лиц, подчеркнув, что это прямо не предусмотрено в эмиссионной документации как событие дефолта. В своем сообщении в понедельник ведомство отметило, что обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг были исполнены в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией.

Между тем, по определению рейтингового агентства Moody's, пропущенная выплата купона по российским евробондам представляет собой дефолт. "27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к моменту истечения 30-дневного льготного периода, что мы считаем событием дефолта согласно нашему определению", - говорилось в сообщении агентства. Оно отметило вероятность дальнейших дефолтов по купонным выплатам, которые предстоят в будущем, и добавило, что, вероятно будет рассматривать платежи в рублях как дефолт по облигациям, которые не допускают такого изменения валюты по условиям договоров. По новой схеме, введенной президентским указом, Минфин на этой неделе уже перечислил НРД средства для выплаты купонного дохода по трем выпускам евробондов.

Федеральная резервная система (ФРС) обсудит очередное крупное повышение базовой процентной ставки на июльском заседании, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс. "Мы должны поднять ставку выше, и нам нужно сделать это быстро, - сказал он CNBC. - Что касается нашего следующего заседания, я думаю, повышение на 50 базисных пунктов или на 75 базисных пунктов будет обсуждаться". Решение по ставке на июльском заседании, однако, будет принято на основе статданных по американской экономике, отметил он.

Глава ФРБ Нью-Йорка является заместителем председателя Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) и постоянным участником его заседаний. Говоря об июньском заседании, когда ФРС подняла ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года, Уильямс отметил, что такое решение, по его мнению, было "абсолютно верным". Федрезерву, по его словам, следует повысить ставку в 2022 году до 3,5% годовых с текущего уровня в 1,5-1,75%, а в какой-то момент в следующем году она дойдет до 4% годовых.

Многие экономисты и представители бизнеса опасаются, что быстрое повышение ставки Федрезервом столкнет в рецессию экономику США. Уильямс, однако, заявил, что не ожидает рецессии, хотя и ждет замедления темпов экономического роста в Штатах. "Рецессия не является моим базовым сценарием в данный момент. Я думаю, экономика США остается сильной", - сказал он. Экономический рост "немного замедлится", но нам нужно это замедление, чтобы ослабить инфляционное давление, отметил Уильямс.