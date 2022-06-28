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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Мажоритарий группы ГМС выкупит ее российский бизнес у кипрского холдинга

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Кипрская HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC (HMS Group) продала своему основному акционеру, АО "ГМС Холдинг", 100% акций российского актива - АО "Группа ГМС".

Как сообщила HMS Group, сумма сделки составила 2,706 млрд рублей. Покупатель должен будет оплатить эту сумму в течение двух лет.

"Совет директоров компании принял во внимание продолжающиеся геополитические события в мире, обширные и жесткие санкции Европейского Союза, США и ряда других государств против России, а также ответные меры российских властей. Россия является ключевым рынком для Группы ГМС, и названные ограничительные меры оказывают существенное негативное воздействие на деятельность компании и ее дочерних предприятий в России и могут оказать существенное негативное воздействие на возможность расширения и сохранения бизнеса компании", - говорится в сообщении.

Сделка проведена на основе рыночной стоимости АО "Группа ГМС", определенной независимым оценщиком - компанией ФБK.

По данным HMS Group на 31 декабря 2021 года, "ГМС Холдинг" владел 71,5% акций группы. Среди бенефициаров АО - Владимир Лукьяненко и Герман Цой, чья эффективная доля владения в HMS Group равнялась соответственно 27,4% и 19,8%, а также топ-менеджеры и связанные с ними лица (24,3%). Free float составлял 27,4%.

Депозитарные расписки на акции HMS Group имеют листинг на LSE и "Московской бирже". В сообщении говорится, что в силу регуляторных, санкционных, технических и прочих ограничений HMS Group и АО "ГМС Холдинг" в настоящий момент неспособны осуществить выкуп всех глобальных депозитарных расписок в отношении акций компании у их владельцев посредством публичной оферты.

"На текущий момент компания не планирует самостоятельно осуществлять делистинг ГДР до проведения расчетов по договору купли-продажи", - говорится в сообщении.

"Группа ГМС" - производитель насосного, компрессорного и модульного нефтепромыслового оборудования для нефтегазовой сферы, атомной и тепловой энергетики, ЖКХ и водного хозяйства. Важным направлением деятельности является сооружение объектов "под ключ" и обустройство комплексов нефте- и газодобычи, нефте- и газохимии, водного хозяйства в России и странах СНГ. Основные производственные активы компании расположены в Казани, Ливнах, Тюмени, ХМАО, а также в Германии, Белоруссии и на Украине.

HMS Group ГМС Холдинг Группа ГМС Кипр Евросоюз Белоруссия Украина Владимир Лукьяненко Герман Цой
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