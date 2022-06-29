К OR Group подан иск еще на 333 млн рублей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Представитель владельцев облигаций ООО "ОР" (дочерняя компания OR Group, прежнее название - "Обувь России") - ООО "Регион Финанс" - направил в Арбитражный суд Москвы исковое заявление о взыскании задолженности по облигациям, сообщается на сайте "Регион Финанса".

Как следует из картотеки арбитражных дел, "Регион Финанс" подал иск о взыскании с ООО "ОР" 333,48 млн рублей. По информации "Регион Финанса", задолженность взыскивается по облигационному займу серии 002Р-01.

28 июня стало известно, что "Регион Финанс" направил в суд иски о взыскании с ООО "ОР" 1,112 млрд рублей по облигационному займу серии 001Р-01 и 504,7 млн рублей по облигациям серии 001Р-03. Первое заявление оставлено судом без движения до 25 июля в связи с нарушением требований при подаче иска, второе заявление по состоянию на 29 июня еще не принято к производству.

В мае 2022 года Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка к ООО "ОР" и ПАО "ОР Групп" (головная компания группы) о взыскании более 580,1 млн рублей. Заявление принято к производству, ближайшее заседание запланировано на 13 июля.

"ОР" в январе 2022 года допустила первый дефолт по нерыночному выпуску облигаций БО-07, основным держателем которого выступает Промсвязьбанк. До конца марта компания выполняла обязательства по выплате купонных доходов, однако в апреле допустила серию дефолтов по всем торгующимся выпускам облигаций.

В июне компания сообщила, что предлагает владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации бондов: первый - пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй - пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант - конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОР Групп". Если будет принят вариант с конвертацией, то нынешним владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.

После получения обратной связи от держателей облигаций группа доработает варианты и сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций, о старте голосования компания сообщит отдельно.

В обращении находятся 9 выпусков облигаций ООО "ОР" общим объемом около 4,75 млрд рублей. У компании не осталось выпусков облигаций без объявленных по ним дефолтов.

По итогам 2021 года компания получила 4,212 млрд рублей чистого убытка по МСФО против 562,8 млн рублей чистой прибыли в 2020 году. Выручка упала на 32,2%, до 8,2 млрд рублей.

"Московская биржа" с 7 февраля ограничила режим торгов облигациями OR Group серий 001P-01 - 001P-04 и 002P-01 - 002P-04 дефолтными режимами торгов "Облигации Д - Режим основных торгов", "Облигации Д - РПС" и "Облигации Д - РПС с ЦК".

OR Group - торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika.ru и экосистема сервисов. 760 торговых и сервисных точек группы работают в 308 городах России.