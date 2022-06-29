Правительство разрешило корректировать контракты на ремонт и содержание дорог

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В связи с санкциями правительство разрешило предприятиям дорожной отрасли вносить изменения в концессионные соглашения, а также корректировать условия контрактов на ремонт и содержание дорог, сообщает сайт кабинета министров. Такое постановление премьер-министр Михаил Мишустин подписал 23 июня.

Речь идет о праве менять с одобрения ФАС основные параметры концессионных соглашений по строительству автодорог, мостов, железных дорог, школ и других объектов. Чиновники считают, что это поддержит концессионеров, реализующих проекты регионального и муниципального уровня.

Мишустин также подписал постановление, которое разрешает корректировать основные параметры госконтрактов на ремонт и содержание автодорог федерального значения из-за санкционных ограничений. Речь идет о возможности изменения цены действующих контрактов, заключённых до 1 июля 2022 года, что, как отмечает кабмин, позволит избежать переноса сроков ввода дорог в эксплуатацию.

"Также до конца нынешнего года исполнители госконтрактов могут превышать установленные нормативы финансирования на капремонт, ремонт и содержание автодорог. Допустимый процент отклонений будет рассчитываться по специальной методике, которая также утверждена подписанным постановлением", - говорится в пресс-релизе.