РСПП предложил продлить возможность менять концессионные соглашения без разрешения ФАС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российский союз промышленников и предпринимателей предложил продлить действие упрощенной процедуры внесения изменений в ряд концессионных соглашений до 1 января 2025 года. Глава союза Александр Шохин изложил эту позицию в письме на имя главы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с текстом обращения. Шохин в письме указал, что нужно сохранить возможность вносить существенные изменения в концессии "в течение всего периода экономической нестабильности".

Сейчас закон позволяет вносить корректировки без согласования с Федеральной антимонопольной службой до 1 января 2023 года.

В июле 2022 года Госдума приняла закон, позволяющий до 1 января 2023 года изменять по соглашению сторон и без согласования с ФАС условия концессионных соглашений, заключенных до 1 марта 2022 года, если изменились обстоятельства, из которых стороны исходили при его заключении (данная мера не затрагивает соглашения в области теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, производства, передачи и распределения электроэнергии, газоснабжения, обработки, накопления, утилизации, обезвреживания и размещения твердых коммунальных отходов).

По мнению РСПП, под действие упрощенного режима корректировки должны подпадать не только уже действующие концессионные соглашения, но и те, которые будут заключены до 1 марта 2024 года (включая подписанные после 1 марта этого года).

В Минэкономразвития пока не предоставили комментарий относительно предложений РСПП. В ФАС сообщили, что пока предложение союза в ведомство не поступало. "В случае поступления ведомство рассмотрит инициативу и даст ей оценку", - отметили в службе.