Силуанов заявил о возможности "пожертвовать" сверхдоходами для валютных интервенций

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Бюджет готов "пожертвовать" частью сырьевых сверхдоходов текущего года, направляя их на валютные интервенции для влияния на курс рубля в рамках обновленного бюджетного правила, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

"Мы готовы пожертвовать частью расходов (, которые сейчас целиком направляются на расходы бюджета - ИФ). Часть расходов можно будет не проводить, сверхнефтегазовые доходы направлять на то, чтобы осуществлять интервенции на валютном рынке (речь про вложения в валюту "дружественных" стран, которые должны повлиять на курс рубля к доллару/евро опосредованно, через кросс-курсы - ИФ). Это должно повлиять на курс", - сказал Силуанов, выступая на съезде РСПП.

"Вижу, что остается вот эта только последняя мера (влияние на переукрепленный курс рубля - ИФ) из тяжелой артиллерии", - заявил министр, отметив, что окончательные решения по новой конфигурации бюджетного правила пока не приняты.

Силуанов сообщил, что правительство РФ на следующей неделе рассмотрит вопросы, влияющие на курсообразование рубля.

"Курс для экспортеров имеет сейчас принципиальное значение, поэтому мы в правительстве договорились посмотреть на следующей неделе предложения по курсу", - заявил министр.

"Что по курсу? Основное, на наш взгляд, - восстановление тех покупок валюты, которые правительство осуществляло в рамках бюджетного правила. Мы практически полностью либерализовали валютное законодательство. Если у вас есть какие-то предложения по дальнейшей либерализации, мы их рассмотрим", - сказал он, обращаясь к участникам съезда.

Министр отметил, что снятие валютных ограничений, как и стимулирование импорта, не оказало влияния на курс рубля.

"Остается только участвовать на рынке либо Центральному банку, либо министерству финансов. ЦБ говорит следующее: для меня принцип свободного плавания курса незыблем, курс определяется на рынке, я не буду вмешиваться. Это принцип ЦБ, он имеет место быть и право на существование. Вопрос, кто еще может участвовать на рынке валюты? Минфин раньше в рамках бюджетного правила", - заявил Силуанов.