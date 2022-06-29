Шохин допустил, что при крепком рубле снижение налоговой нагрузки может не помочь бизнесу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Налоговые льготы для бизнеса могут и не помочь при нынешнем курсе рубля, заявил по итогам съезда Российского союза промышленников и предпринимателей глава союща Александр Шохин.

По его словам, курс рубля остается главной проблемой для устойчивости бизнеса и может свести на нет эффект от потенциального снижения налоговой нагрузки на компании, в частности, металлургической отрасли. Однако сохранение налогового режима, включая повышенный НДПИ в майнинге и акциз на сталь, создает дополнительные риски остановки производств, добавил он.

"При таком курсе никакие налоговые льготы могут не помочь. Надо соизмерять потери от экспорта при таком рубле и возможные точечные льготы в виде отмены акциза на жидкую сталь", - сказал Шохин, согласившись с озвученной на съезде позицией главы Минфина Антона Силуанова, что проблема экспортеров сейчас не в налогах, а в крепком рубле.

"Не хотелось бы, чтобы ограничились точечными решениями, типа акциза на сталь, потому что они не дают того эффекта, который может дать какая-то совместная работа по нормализации курса", - добавил он.

"Что касается отмены акциза на жидкую сталь, мы считаем, что обсуждать нечего - надо отменить и забыть. Потому что это экзотический налог, который придумали в Минфине для того, чтобы добавить недостающие 25 млрд рублей (с учётом того, что освободили машиностроителей)", - считает глава РСПП.

Позиция Минфина - "скажите, где взять выпадающие доходы", на кого еще ввести налоги, отметил Шохин.

"Мы-то считаем, что надо снижать налоги", - добавил он, указав на то, что в противном случае в текущих условиях есть риск остановки производств, что в свою очередь создаёт риски для формирования налоговой базы в будущем.

"Сейчас оставлять ту налоговую систему, которая была создана в период благоприятной конъюнктуры, комфортной для наших экспортеров, в принципе неправильно", - подчеркнул Шохин.

Он напомнил, что, например, ввести акциз на сталь предложили компании, обладающие ресурсной базой (те, кто ей не обладают, при этом оказались в невыгодных условиях) в период, когда стояла задача собрать "с миру по нитке" для балансирования бюджета. Сейчас ситуация, по мнению главы РСПП, требует других, более системных решений.

"Что делать, например, Мордашову (Алексей Мордашов вместе со своими активами подпал под прямые санкции ЕС и США - ИФ) с "Северсталью". Там почти весь экспорт в Европу. Еще налоги будут, крепкий рубль, поиски непростые новых рынков сбыта и так далее. В итоге проще всего остановить часть производства. То же самое Абрамов (совладелец Evraz Александр Абрамов - ИФ) - будем останавливать агрегаты, если так", - привел пример Шохин.