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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

Компании РФ могут получить возможность досрочного выкупа коммерческих валютных долгов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Российские компании могут получить возможность досрочного выкупа валютных долгов, соответствующее предложение прорабатывается в Минэкономразвития, заявил министр экономического развития Максим Решетников на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Предлагаем дать возможность компаниям свои долги там (выкупать - ИФ)", - сказал он.

"Сейчас у нас закрыт счет капитала, то есть требуется разрешение комиссии. Это предложение мы прорабатываем", - пояснил министр журналистам.

"Понятно, что с еврооблигациями это сложно делать, учитывая инфраструктурные ограничения, а с коммерческими долгами вполне можно", - отметил Решетников.

Участвовавшая в съезде глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала это предложение.

"Также выступаем за то, чтобы дать возможность нашим компаниям, если они хотят, досрочно погашать долги, прежде всего, по кредитам, потому что по еврооблигациям все-таки должны быть защищены интересы российских инвесторов. Сейчас получается так, что наши эмитенты платят полностью по своим еврооблигациям, деньги доходят до иностранных инвесторов, а российские инвесторы страдают. Есть механизмы мены облигаций, сейчас идут... По синдицированным кредитам эта проблема решается для того, чтобы интересы российских инвесторов были защищены", - сказала она.

Максим Решетников
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