Компаниям РФ разрешили досрочно погасить валютные кредиты иностранных банков

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила в срок до 1 сентября 2022 года заемщикам - резидентам досрочное погашение задолженности в валюте по кредитам, выданным иностранными банками, говорится в сообщении Минфина РФ.

Разрешение действует при условии, что заемщик погасит не менее 20% от задолженности, в том числе, когда обязательства за заемщика-резидента исполняются третьим лицом. Исключения составляют обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами, говорится в сообщении.

При этом, отмечает Минфин, выплаты по синдицированным кредитам должны проходить напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся российскими кредитными организациями, минуя кредитных управляющих - лиц иностранных недружественных государств.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял в конце июня, что российские компании могут получить возможность досрочного выкупа валютных долгов, соответствующее предложение прорабатывается в министерстве.

"Предлагаем дать возможность компаниям свои долги там (выкупать - ИФ)", - сказал он. "Сейчас у нас закрыт счет капитала, то есть требуется разрешение комиссии. Это предложение мы прорабатываем", - пояснил министр.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина поддержала это предложение.

"Также выступаем за то, чтобы дать возможность нашим компаниям, если они хотят, досрочно погашать долги, прежде всего, по кредитам, потому что по еврооблигациям все-таки должны быть защищены интересы российских инвесторов. Сейчас получается так, что наши эмитенты платят полностью по своим еврооблигациям, деньги доходят до иностранных инвесторов, а российские инвесторы страдают. Есть механизмы мены облигаций, сейчас идут... По синдицированным кредитам эта проблема решается для того, чтобы интересы российских инвесторов были защищены", - сказала она.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин подписал указ, который в том числе уточняет порядок осуществления выплат российскими заемщиками по синдицированным кредитам в адрес кредиторов-резидентов.

Согласно тексту указа, юрлица - должники по договорам синдицированного кредитования, стороной которых выступают платежные агенты, связанные с иностранными государствами, осуществляющими в отношении РФ недружественные действия, обязаны исполнять обязательства по таким договорам перед резидентами-кредиторами в валюте, установленной договором, либо по требованию кредитора - в рублях или в валюте, предусмотренной соглашением между должником и кредитором, минуя иностранных платежных агентов.