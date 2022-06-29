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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:15

В Минэкономразвития оценили текущий спад импорта в РФ на уровне 40%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Импорт товаров в РФ ушел от минимумов, когда падение к январю и февралю составляло 50%, но остается низким – минус 40%, особенно инвестиционный. Об этом сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на съезде РСПП в среду.

"У нас импорт тоже несколько отошёл от самых минимальных значений. У нас была планка минус 50%, (относительно уровней января и февраля - ИФ), сейчас – минус 40%", - заявил он.

"В общем мы понимаем, что достаточно глубокий разрыв, и главным образом, наверное, у нас восстанавливается потребительский импорт, а тот импорт, который нам в первую очередь нужен – промежуточный или инвестиционный, здесь мы видим, что восстановление идет гораздо сложнее", - отметил он.

Минэкономразвития Максим Решетников
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