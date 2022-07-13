Аналитики отметили, что инвестиционный импорт в РФ восстанавливается с трудом

Локальный рынок его пока не замещает, пишут эксперты Банка России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Импорт в РФ инвестиционных товаров, от доступности которых во многом зависят перспективы структурной перестройки экономики, пока восстанавливается с трудом, а внутренний рынок на данный момент не готов к полноценному замещению поставок из-за рубежа, пишут аналитики Банка России.

"Несмотря на некоторое восстановление импорта, в том числе за счет развития параллельного импорта, его объемы по-прежнему значительно уступают домартовским. Особенно это касается импорта товаров промежуточного назначения и инвестиционных товаров. При этом сколь-нибудь заметного роста отечественного производства таких товаров не произошло", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды" департамента исследований и прогнозирования Банка России.

По мнению аналитиков ЦБ, это указывает на сохранение значительных рисков: "снижение производства и предложения товаров в экономике может усилиться и уменьшить потенциал экономики по мере дальнейшего сокращения запасов сырья, материалов, комплектующих и выработки ресурса действующего оборудования". Это потребует, во-первых, ускорения процесса перестройки импортных логистических цепочек, и во-вторых, активизации процесса структурной трансформации российской экономики для частичного восстановления утраченного потенциала.

Ограничения в части инвестиционного импорта сказываются на текущем уровне производственного потенциала экономики с временным лагом, отмечают аналитики. "Поэтому у российских компаний есть больше времени для налаживания импортозамещающих производств и поиска новых поставщиков. С другой стороны, уровень потенциала экономики и ее роста в будущем во многом как раз зависит от успешности преодоления ограничений на инвестиционный импорт. Это имеет первоочередное значение с точки зрения определения характера и масштаба структурной перестройки российской экономики, а также траектории ее потенциального роста в будущем", - отмечается в докладе.

В целом российская экономика в мае-июне стабилизировалась при высокой неоднородности динамики в разных отраслях, процесс структурной трансформации идет нелинейно и с разной скоростью в зависимости от степени влияния внешних ограничений, пишут аналитики ЦБ.

"В результате экономический спад окажется менее глубоким, чем предполагалось несколько месяцев назад, но более растянутым во времени", - прогнозируют они.