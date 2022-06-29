Производство нефтепродуктов в РФ в мае снизилось на 5,5% год к году

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Производство кокса и нефтепродуктов в России в мае по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года снизилось на 5,5%, в январе-мае - на 1,3%, говорится в материалах Росстата.

По сравнению с апрелем производство нефтепродуктов в мае выросло на 5,5%.

Отрицательная динамика обусловлена продолжающимся снижением выпуска топочного мазута: его производство в мае снизилось до 3 млн т, что на 16,2% меньше аналогичного месяца прошлого года, и на 3,4% - показателя апреля 2022 года. Всего в январе-мае было произведено 17,1 млн т мазута, что на 7,5% меньше показателя за аналогичный период 2021 года.

Также сократилось производство кокса и полукокса из каменного угля - до 2,1 млн т, что на 5,2% меньше, чем в апреле, а также на 15,5% меньше показателя мая прошлого года. По итогам пяти месяцев произведено 11,1 млн т кокса и полукокса, что на 4,5% меньше, чем за январь-май прошлого года.

Выпуск дизтоплива составил 6,8 млн т, что на 6,6% больше, чем в апреле, и на 4,6% - чем в мае 2021 года. Всего за пять месяцев было произведено 34 млн т ДТ, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Производство бензина составило 3,5 млн т, что на 3% больше, чем в апреле, и на 2,9% - чем в мае прошлого года. По итогам января-мая 2022 года было выпущено 17,2 млн т бензина, что на 3,7% больше, чем за первые пять месяцев 2021 года.

Выпуск сжиженных углеводородных газов (СУГ) в мае составил 1,3 млн т, что на 8,8% больше показателя апреля и на 4,3% - мая 2021 года. Производство сжиженного пропана и бутана за первые пять месяцев выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2%, составив 6,7 млн т.