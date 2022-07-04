Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Выпуск фанеры в России в I полугодии сократился на 14%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии производство пиломатериалов в России сократилось на 0,2% в годовом измерении и составило 12,2 млн куб. м, сообщил через пресс-службу директор Рослесинфорга Павел Чащин.

"Это говорит об оптимизме производителей данного вида продукции и понимании рынков сбыта", - заявил он.

По данным Рослесинфорга, небольшое снижение производства в лесопромышленном комплексе по итогам полугодия зафиксировано также у изготовителей целлюлозы - на 0,3%, до 3,7 млн тонн.

Производство фанеры сократилось значительнее - на 14% и составило за первое полугодие 1,6 млн куб. м.

В остальных сегментах с января по июнь 2022 года производство увеличилось: выпуск пеллет составил 931 тыс. тонн (рост на 6,7%), ДВП - 308 млн кв. м (рост на 5,1%), ДСП - 4,5 млн кв. м (рост на 0,6%), бумаги и картона - 4,3 млн тонн (рост на 1,4%).

Рослесинфорг Павел Чащин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минпромторг ждет, что господдержка простимулирует выпуск в РФ около 80 тыс. авто в 2022 г.

Порог богатства в США за год вырос на 16%, до $2,2 млн

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

В суд поступил протокол, по которому Google грозит новый штраф до 10% годового оборота

"Вымпелком" повысит стоимость архивных тарифных планов

"Газпром" предложил разработать механизм координации экспорта трубного газа и СПГ

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Россия рассчитывает занять 25% мирового рынка угля к 2050 году

Акции "Газпрома" упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов

Акции "Газпрома" упали до уровней ноября 2020 г. после решения о невыплате дивидендов

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении

Правительство субсидирует займы машиностроителей при успешном импортозамещении

Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель

Аналитики JPMorgan допустили взлет цен на нефть до $380 за баррель
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });