Выпуск фанеры в России в I полугодии сократился на 14%

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - В I полугодии производство пиломатериалов в России сократилось на 0,2% в годовом измерении и составило 12,2 млн куб. м, сообщил через пресс-службу директор Рослесинфорга Павел Чащин.

"Это говорит об оптимизме производителей данного вида продукции и понимании рынков сбыта", - заявил он.

По данным Рослесинфорга, небольшое снижение производства в лесопромышленном комплексе по итогам полугодия зафиксировано также у изготовителей целлюлозы - на 0,3%, до 3,7 млн тонн.

Производство фанеры сократилось значительнее - на 14% и составило за первое полугодие 1,6 млн куб. м.

В остальных сегментах с января по июнь 2022 года производство увеличилось: выпуск пеллет составил 931 тыс. тонн (рост на 6,7%), ДВП - 308 млн кв. м (рост на 5,1%), ДСП - 4,5 млн кв. м (рост на 0,6%), бумаги и картона - 4,3 млн тонн (рост на 1,4%).