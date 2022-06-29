Выпуск легковых машин в РФ в мае рухнул в годовом выражении на 96,7%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Производство легковых автомобилей в РФ в мае 2022 года практически встало, обвалившись в годовом выражении в 30,3 раза (на 96,7%) и сократившись по итогам 5 месяцев более чем вдвое (на 56,4%), следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

За май в РФ было выпущено лишь 3,7 тыс. автомобилей, что в 5,3 раза (на 81,3%) меньше, чем в апреле текущего года. Всего за январь-май в РФ произведено 268 тыс. легковых машин.

Грузовиков в РФ в мае 2022 г. было выпущено 7,6 тыс. шт. (-39,3% г/г и -38,2% к апрелю). За 5 месяцев их производство, как следует из данных Росстата, составило 60,1 тыс. единиц, что на 12% меньше, чем за январь-май 2021 г.

Выпуск автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн в мае был на уровне 928 шт. (-6,5% г/г и -10,5% к апрелю). По итогам 5 месяцев он остался практически таким же, как в прошлом году – 4,7 тыс. единиц (-0,2%).

Производство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей в мае упало г/г в 2,3 раза (на 57%), до 11,4 тыс. единиц (-13,4% к апрелю-2022). С начала года их было выпущено 125 тыс. шт. (-6,7%).

Большинство работавших в России мировых автоконцернов весной приостановили поставки в страну автомобилей и компонентов, а также поставили на паузу на неопределенный срок свои локальные производства. Среди игроков легкового рынка, на которых приходится основной объем продаж новых автомобилей, на начало июня автомобили в РФ выпускали УАЗ и китайский Haval. К ним позже присоединился "АвтоВАЗ", перезапустивший сборку Granta в упрощенной комплектации.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), рынок новых легковых автомобилей и LCV в РФ в мае рухнул в 6 раз (на 83,5%) – было реализовано 32,7 тыс. автомобилей; за 5 месяцев – более чем вдвое (на 52%), до 318,1 тыс. шт.