"АвтоВАЗ" планирует выпустить до 100 тыс. автомобилей во втором полугодии 2022 г.

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" планирует выпустить во втором полугодии текущего года до 100 тыс. автомобилей, в следующем году - не менее 400 тыс., сообщила пресс-служба правительства Самарской области в пятницу.

По данным региональных властей, планы компании выпустить в июле-декабре около 100 тыс. автомобилей и перейти на двухсменный режим работы анонсировал президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в ходе встречи с губернатором региона Дмитрием Азаровым.

Соколов отметил, что в следующем году "АвтоВАЗ" планирует произвести не менее 400 тыс. автомобилей. Он сообщил, что с начала лета с конвейера автопроизводителя сошло более 7 тыс. машин, в июле планируется увеличить выпуск до 10 тыс. шт.

Росстат в конце июня сообщал, что за май текущего года в РФ было выпущено всего 3,7 тыс. автомобилей (-97% г/г и -81,3% к апрелю этого года). Таким образом, исходя из слов Соколова, за счет перезапущенной сборки Lada Granta в упрощенной версии в июне на "АвтоВАЗе" было выпущено вдвое больше автомобилей, чем в мае во всей стране.

"Июнь был для нас переломным. Мы возобновили работу конвейера и начали производство автомобиля Lada Granta Classic'22. С учетом ускоренной локализации поставщиков автокомпонентов рассчитываем, что постепенно, шаг за шагом, определенные модификации будут возвращаться на рынок", - цитирует Соколова пресс-служба регионального правительства.

Завод "АвтоВАЗа" в Тольятти находится в частичном простое: из трех линий единого автосборочного производства запущена лишь "нитка" по сборке упрощенных версий Granta. В простое по-прежнему находятся две другие линии: В0, на которой выпускались Lada Largus и Lada Xray, Renault Logan и Renault Sandero; и Niva, которую хотят запустить в июле за счет сборки Lada Niva Legend, и, на которой в августе планируется восстановить сборку Lada Niva Travel.

Предприятие с 6 июня и, по плану, до 4 сентября работает в сокращенном четырехдневном режиме работы. Производство Vesta в Ижевске пока не перезапущено.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи "АвтоВАЗа" в РФ в мае рухнули г/г в 6,4 раза (на 84,3%), до 6 012 шт., за 5 месяцев - в 2,4 раза (на 58%), до 67,23 тыс. шт. Доля рынка компании в мае составила 24,8% (-1,2 п.п.), за 5 месяцев - 21,1% (-3 п.п.)

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются "Ростех" (32,3%) и ФГУП "НАМИ" (67,7%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".