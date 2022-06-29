Росбанк рекомендовал клиентам не проводить операции в британских фунтах

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Росбанк, чей бенефициар Владимир Потанин попал в санкционный список Великобритании, не рекомендует своим клиентам проводить операции в британских фунтах, говорится в официальном телеграм-канале кредитной организации.

Великобритания в среду ввела санкции против группы российских бизнесменов, в том числе владельца холдинга "Интеррос" и крупнейшего бенефициара ГМК "Норильский никель" Потанина.

Согласно формулировке обновленного санкционного списка, опубликованного британским правительством, Потанин включен в него как контролирующий собственник Росбанка ("Интеррос" в апреле приобрел кредитную организацию, которой владел в прошлом, у покидавшего российский рынок Societe Generale - ИФ). Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе РФ, представляющем стратегическую важность для российского правительства, говорится в документе.

"Росбанк продолжает работать в штатном режиме с учетом усиленного операционного контроля и поддерживает клиентов в текущей ситуации. Банк осуществляет всесторонний мониторинг ситуации на всех уровнях управления, в том числе с учетом расширения Великобританией санкционного списка против России. В интересах клиентов не рекомендуем проведение через банк операций в британских фунтах", - говорится в сообщении Росбанка.

"Мы уверены в своей способности обеспечить бесперебойное и качественное клиентское обслуживание и адаптироваться к изменению ситуации там, где это необходимо, при соблюдении всех применимых норм и правил", - сообщили в банке.

Росбанк был создан "Интерросом" в 1998 году, в него вошли активы и пассивы Онэксим-банка и банка "МФК" после реструктуризации возникших из-за кризиса обязательств перед кредиторами. "Интеррос" оставался контролирующим акционером Росбанка до 2008 года, затем контрольный пакет акций банка перешел к Societe Generale. Позже в состав Росбанка вошли банки "Дельта-кредит" и "Русфинанс", на основе которых Росбанк начал развивать ипотечное и автокредитование (впоследствии были присоединены к Росбанку).

Активы Росбанка по МСФО за 9 месяцев 2021 года составили 1,4 трлн рублей (отчетность за год банк не раскрывал), капитал - 200,7 млрд рублей. Чистая прибыль за январь-сентябрь прошлого года составила 15,5 млрд рублей.