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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:17

Великобритания ввела санкции против Потанина и еще ряда российских бизнесменов

Великобритания ввела санкции против Потанина и еще ряда российских бизнесменов
Бизнесмен Владимир Потанин
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции против группы российских бизнесменов, в том числе владельца холдинга "Интеррос" и крупнейшего бенефициара ГМК "Норильский никель" Владимира Потанина.

Согласно формулировке обновленного санкционного списка, опубликованного британским правительством, Потанин включен в него как контролирующий собственник Росбанка ("Интеррос" приобрел кредитную организацию, которой владел в прошлом, у покидавшего российский рынок Societe Generale - ИФ). Росбанк ведет бизнес в финансовом секторе РФ, представляющем стратегическую важность для российского правительства, говорится в документе.

Также в список включен еще один участник сделки по приобретению банковского актива у уходящего иностранного игрока – Иван Тырышкин, лидер группы инвесторов, покупающих ХКФ банк у Home Credit B.V. (входит в чешскую PPF Group).

Кроме того, под санкции подпала угольная группа "Колмар" и ее основной владелец Анна Цивилева.

В список включены также Руслан Байсаров, Саит-Салам и Саид Гуцериевы, Московский индустриальный банк (МИнБ), АО "Новые возможности", которому весной перешли отдельные активы экосистемы Сбербанка, АО "Маршал.Глобал".

IT-интегратор для участников финрынка R-Style Softlab включен в санкционный список как компания, которая может снизить эффект от отключения российских банков от SWIFT посредством участия в развитии Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ.

В список попал гражданин Хорватии Михайло Перенчевич (как президент компании "Велесстрой", работающей в нефтегазовом секторе РФ).

Великобритания Колмар МИнБ Новые возможности R-Style Softlab Владимир Потанин Иван Тырышкин Анна Цивилева Руслан Байсаров Саит-Салам Гуцериев Саид Гуцериев Михайло Перенчевич
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