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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Промышленность в РФ в мае снизилась на 1,7% в годовом выражении

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Промышленное производство в РФ в мае 2022 года снизилось на 1,7% по сравнению с маем 2021 года после снижения на 1,6% в апреле, роста на 3,0% в марте, на 6,3% в феврале и на 8,6% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-май 2022 года промышленность выросла на 2,8% в годовом сравнении.

Данные по промышленности в мае оказались лучше ожиданий экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал снижение промпроизводства в мае 2,8%.

С исключением сезонного и календарного факторов в мае 2022 года, по оценке Росстата, промышленность снизилась на 0,2% после сокращения на 1,9% в апреле, на 0,9% в марте, на 0,6% в феврале, на 0,8% в январе.

"Сырьевой сектор снизил объемы производства в мае на 0,8% к маю 2021 года. Обрабатывающие производства показали снижение на 3,2% к маю 2021 года. Объем производства отрасли, связанной с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений сократился на 4,4% к маю 2021 года. Позитивную динамику в мае показала только электро- и теплоэнергетика - рост на 4,0% к маю прошлого года. В частности, производство электроэнергии выросло на 4,0% по сравнению с маем 2021 года, а пара и горячей воды - на 5,4%", - говорится в сообщении Росстата.

Снижение объема выпуска продукции в мае 2022 года наблюдалось в следующих отраслях (по сравнению с маем 2021 года): производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 66,0%; выпуск табачных изделий - 22,7%; производство электрического оборудования - 12,7%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки (за исключением мебели) - 10,7%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - 10,5%; производство прочих транспортных средств (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - 8,6%; производство резиновых и пластмассовых изделий - 6,4%; изготовление одежды - 6,2% и текстильных изделий - 4,8%; производство кокса и нефтепродуктов - 5,5%; производство бумаги и бумажных изделий - 4,4%; добыча угля - 4,0%; химическая индустрия - 5,1%; нефте- и газодобыча - 3,0%.

Отрасли, продемонстрировавшие в мае 2022 года увеличение производства (по сравнению с маем 2021 года): производство компьютеров и комплектующих к ним компьютерной периферии, электронных и оптических изделий - 36,2%; выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, - 29,4%; выпуск напитков - 8,0%; производство мебели - 4,1%; производство прочей неметаллической минеральной продукции (включая стройматериалы) - 2,6%; производство кожи и изделий из кожи - 1,6%.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики в начале июня оценивали возможное падение промпроизводства в РФ в 2022 году на уровне 7%.

В 2021 году промышленность РФ, по данным Росстата, выросла на 5,3% по сравнению 2020 годом.

Росстат
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