Мишустин признал спад в отдельных отраслях промышленности при общей устойчивости

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Российская промышленность в условиях санкций продемонстрировала устойчивость, есть спад в отдельных отраслях, но нигде он не стал критическим, заявил на пленарном заседании выставки "Иннопром" премьер-министр Михаил Мишустин.

"У нас есть хорошие заделы, во многом это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты. Да, есть определенный спад в отдельных отраслях, но мы нигде не приблизились к критической отметке, - сказал он. - Наоборот, наблюдается ускорение темпов роста в электронике, фармацевтике, других отраслях".

По его словам, российская промышленность в целом "продемонстрировала устойчивость, подтвердила свою способность быстро адаптироваться к новым вызовам".

Премье6р напомнил, что за январь-май объем промпроизводства вырос почти на 3% в годовом выражении (по данным Росстата, на 2,8% - ИФ). Рост ВВП России в январе-мае текущего года, по оценке Министерства экономического развития, составил 0,5% в годовом сравнении.