Россия в мае сократила выпуск стального проката на 8%

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россия в мае сократила выпуск стального проката на 8% год к году и на 2% к апрелю этого года, до 5,3 млн тонн, следует из материалов Росстата.

В январе-мае выпуск проката снизился на 1,4% к аналогичному периоду 2021 года и составил 27 млн тонн.

Выпуск горячекатаного листового проката в мае составил 1,6 млн тонн, что меньше показателя мая 2021 года на 8,3%, но больше показателя апреля 2022 года на 4,7%. В целом за январь-май выпуск горячекатаного листового проката снизился на 7,3% к тому же периоду 2021 года.

Производство сортового проката и горячекатаной катанки составило 1,36 млн тонн, сократившись по сравнению с маем 2021 года на 16% и оставшись на уровне апреля 2022 года. За пять месяцев производство этого вида металлургической продукции снизилось на 3,4% год к году.

Выпуск холоднокатаного листового неплакированного проката шириной менее 600 мм составил 29,8 тыс. тонн (падение на 22% год к году и на 21,3% к апрелю). За январь-май его выпуск составил 194,7 тыс. тонн, увеличившись на 6%.

Производство легированной стали в слитках и полуфабрикатов в прошлом месяце выросло на 5% год к году и на 7,6% к апрелю, составив 1,36 млн тонн, нелегированной стали и полуфабрикатов - сократилось на 9% и 2,4% соответственно, до 4,86 млн тонн.

Выпуск чугуна (зеркального и передельного в чушках, болванках и прочих первичных формах) сократился почти на 8% год к году и на 2% к апрелю, до 4,27 млн тонн. За январь-май 2022 года производство чугуна составило 22,1 млн тонн, снизившись на 1%.

Производство стальных труб и фитингов в мае выросло на 3,4% год к году и снизилось на 8,6% к апрелю. За январь-май их выпуск составил 5,2 млн тонн, увеличившись на 17,5% год к году.