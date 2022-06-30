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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:50

Индекс активности промсектора КНР поднялся выше 50 пунктов впервые с февраля

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В июне 2022 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 50,2 пункта по сравнению с 49,6 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Значение индекса впервые с февраля поднялось выше отметки в 50 пунктов, что говорит о росте активности в секторе и обусловлено снятием карантинных ограничений в Шанхае и ряде других городов страны.

Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,5 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Подындекс производства вырос в этом месяце до 52,8 пункта с 49,7 пункта в мае, новых заказов - до 50,4 пункта с 48,2 пункта. Подъем обоих индикаторов выше 50 пунктов отмечен впервые за 4 месяца.

Подындекс новых экспортных заказов увеличился до 49,5 пункта с 46,2 пункта, занятости - до 48,7 пункта с 47,6 пункта. Индикатор, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, поднялся до максимальных за три месяца 55,2 пункта против 53,9 пункта в мае.

Тем временем рассчитываемый ГСУ PMI сферы услуг и строительства подскочил в июне до 54,7 пункта, поднявшись выше 50 пунктов впервые за 4 месяца. В мае показатель составил 47,8 пункта.

Сводный PMI увеличился до 54,1 пункта с 48,4 пункта в апреле.

Китай ГСУ Шанхай
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