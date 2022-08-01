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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Индекс активности промсектора КНР неожиданно упал ниже 50 пунктов

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июле снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,2 пункта в июне, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны.

Значение индекса снова опустилось ниже 50 пунктов после того, как в июне оно впервые с февраля превысило эту отметку, отделяющую рост активности в секторе от снижения. Падение обусловлено беспокойством предприятий по поводу спорадических вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых городах страны, а также прогнозами ухудшения экономической ситуации в мире.

Аналитики в среднем ожидали увеличения PMI до 50,4 пункта, показал опрос Trading Economics. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали рост до 50,3 пункта.

Подындекс производства упал в прошлом месяце до 49,8 пункта с 52,8 пункта в июне, новых заказов - до 48,5 пункта с 50,4 пункта.

Подындекс новых экспортных заказов сократился до 47,4 пункта с 49,5 пункта, занятости - до 48,6 пункта с 48,7 пункта. Индикатор, оценивающий оптимизм в промышленности на ближайшее будущее, опустился до 52 пунктов с максимальных за три месяца 55,2 пункта в июне.

Рассчитываемый ГСУ PMI сферы услуг и строительства сократился в июле до 53,8 пункта с 54,7 пункта месяцем ранее.

Сводный PMI снизился до 52,5 пункта с 54,1 пункта в июне.

Китай ГСУ КНР
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