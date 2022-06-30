Оценка роста ВВП Великобритании в I квартале оставлена на уровне 0,8%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании в первом квартале 2022 года выросла на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS).

Данные совпали с предварительной оценкой, аналитики не ожидали ее пересмотра, сообщает Trading Economics.

Оценка роста британской экономики относительно первого квартала 2021 года была оставлена на уровне 8,7%. Эксперты также не ожидали ее пересмотра.

Объем британской экономики сейчас на 0,7% выше допандемийного уровня.

Потребительские расходы в первом квартале увеличились на 0,6% относительно четвертого квартала 2021 года, как и сообщалось ранее.

Государственные расходы уменьшились на 1,3% квартал к кварталу, предварительная оценка указывала на снижение на 1,7%. Уменьшение показателя главным образом связано с сокращением расходов на здравоохранение.

Капиталовложения бизнеса в Великобритании в минувшем квартале уменьшились на 0,6% по сравнению с предыдущим кварталом.

Объем промпроизводства увеличился на 1,3% в поквартальном выражении, объем строительства - на 2,2%.

Также ONS сообщило в четверг, что дефицит счета текущих операций Великобритании в январе-марте резко вырос - до 51,7 млрд фунтов стерлингов, или 18,3% ВВП, по сравнению с 7,3 млрд фунтов кварталом ранее. Это самый существенный дефицит с начала учета этого показателя в 1946 году, пишет Trading Economics.