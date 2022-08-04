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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:17

Банк Англии ожидаемо повысил ставку максимальным за 27 лет шагом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Банк Англии решил повысить базовую процентную ставку до 1,75% с 1,25% годовых, как и ожидало большинство аналитиков и экономистов. Ставка была повышена по итогам шестого заседания подряд, а темп ее повышения стал рекордным с 1995 года.

Решение повысить ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) поддержали восемь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC), и лишь 1 член проголосовал за ее повышение на привычные 25 б.п.

Банк Англии решил ужесточить денежно-кредитную политику на фоне устойчиво высокой инфляции.

Потребительские цены в Великобритании в июне 2022 года подскочили на 9,4% в годовом выражении, показала официальная статистика. Показатель обновил 40-летний максимум по итогам третьего месяца подряд и ускорился по сравнению с 9,1% в мае.

Инфляционное давление в Великобритании и Европе существенно усилилось с момента публикации доклада о денежно-кредитной политике в мае и предыдущего заседания Банка Англии, говорится в заявлении регулятора.

Потребительские цены (индекс CPI) в Великобритании, как ожидается, вырастут существеннее, чем ЦБ прогнозировал в майском докладе, - до более 13% в четвертом квартале 2022 года и будут оставаться на очень высоких уровнях в течение основной части 2023 года. Падение инфляции до целевых 2% ожидается через два года.

Кроме того, Банк Англии отмечает замедление роста экономики Великобритании. ВВП страны, как ожидает регулятор, войдет в рецессию с четвертого квартала текущего года, которая продлится 15 месяцев.

Касательно будущего монетарной политики, Банк Англии отметил, что будет предпринимать все необходимые меры для возвращения инфляции к целевому показателю ЦБ в 2% в среднесрочной перспективе. MPC, как и всегда, будет определять соответствующий уровень ставки, исходя из оценок экономического прогноза и инфляционного давления членами комитета.

Между тем, регулятор сообщил, что ранее предложенная программа продажи гособлигаций может начаться после сентябрьского заседания, в случае если MPC ее одобрит. Согласно предварительным деталям, руководство Банка Англии намерено продавать гособлигации на сумму примерно 10 млрд фунтов стерлингов (около $12 млрд) в квартал. С учетом истечения сроков обращения ряда выпусков баланс Банка Англии в первый год действия программы, как ожидается, сократится на 80 млрд фунтов.

Фунт на торгах в четверг после итогов заседания Банка Англии дешевеет к доллару США на 0,4% и торгуется на уровне $1,2097 по сравнению с $1,2146 на закрытие предыдущих торгов.

Следующее заседание Банка Англии пройдет 15 сентября.

Банк Англии MPC Великобритания
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