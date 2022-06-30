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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:47

Суд отклонил иск на 1,1 млрд рублей к бывшему топ-менеджеру "ВТБ Страхования"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отклонил иск ООО "Страховая компания "Газпром Страхование" (Москва) к бывшему первому заместителю гендиректора СК "ВТБ Страхование" Олегу Меркулову о взыскании 1,1 млрд рублей убытков, причиненных действиями исполнительного органа общества.

"В иске отказать полностью", - говорится на сайте суда. Другие данные пока не опубликованы.

Третьи лица, участвующие в деле, - ООО "Национальная Медслужба" (Москва) и АО "Страховое общество газовой промышленности" ("СОГАЗ", Москва).

В начале марта "Газпром" стал владельцем контрольного пакета в СК "ВТБ Страхование", получив 51% акций от АО "СОГАЗ", доля которого снизилась до 49%. После получения контроля "Газпром" переименовал СК "ВТБ Страхование" в "Газпром страхование".

Газпром ВТБ Страхование Олег Меркулов СОГАЗ Арбитражный суд Москвы Национальная Медслужба
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