"Газпром страхование" снова не смогла взыскать 1 млрд рублей с Олега Меркулова

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа подтвердил отказ столичному ООО "Страховая компания "Газпром страхование" в иске к бывшему первому заместителю гендиректора СК "ВТБ Страхование" Олегу Меркулову о взыскании 1,1 млрд рублей убытков, следует из картотеки суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд 12 сентября 2022 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 30 июня отклонил иск СК "Газпром страхование" к Меркулову "о взыскании 1,1 млрд рублей убытков, причиненных действиями исполнительного органа общества".

Третьи лица - ООО "Национальная Медслужба" (Москва, НМС) и АО "Страховое общество газовой промышленности" ("СОГАЗ", Москва).

В материалах дела говорится, что ООО СК "ВТБ Страхование" (заказчик) и ООО "НМС" (исполнитель) весной 2017 года заключили два договора об организации медицинского и медико-сервисного обслуживания.

СК "Газпром Страхование" в иске указывает, что на момент заключения и действия договоров Меркулов был первым заместителем гендиректора ООО СК "ВТБ Страхование" по развитию и продажам.

В подтверждение факта недобросовестности действий Меркулова компания указывает, что с 2005 по 2008 год Меркулов был гендиректором компании "Росгосстрах-Столица", с 2011 года по 2019 год - ООО СК "ВТБ Страхование".

Однако, изучив документы, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что "поскольку истцом не доказана вина ответчика, размер убытков, то оснований для удовлетворения исковых требований не имеется".

В начале марта 2022 года "Газпром" стал владельцем контрольного пакета СК "ВТБ Страхование", получив 51% от АО "СОГАЗ", доля которого снизилась до 49%. После получения контроля "Газпром" переименовал СК "ВТБ Страхование" в "Газпром страхование".